2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
HX683B
HX6830/44
3 darabos készlet
Normál méretű
Rápattintható
Maradéktalan tisztítás
Ez a Philips Sonicare fogkefefej kontúros profillal rendelkezik, amely természetesen illeszkedik a fogak formájához, és a nehezen elérhető helyeket is megtisztítja.
Ez a fogkefefej akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.
4.7
5-ből
160
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Dani6
01/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Hatékony fogápoló
Tökéletesen megfelel az igényeimnek és pontosan azt nyújtja, amit a leírás alapján vártam.
Előnyök
Tartósabb
Hátrányok
Kissé drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej
ALaci
04/10/2019
Magyarország
Kis fejméret miatt mindenütt hatékonyan tisztít.
Nagyon gyors és pontos szállítás, jó minőségű termék.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek
juhaszjozsef13
26/09/2019
Magyarország
Nagyszerű termék!
Kicsi,ezért a fogak között is alapos tisztítást tesz lehetővé!Nagyon szeretjük!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek
mint egy kézi fogkefe