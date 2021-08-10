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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare For KidsStandard Sonic fogkefefej

HX6041/11

4.9
| (80) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
Sonicare For Kids fogkefefej gyermekek számára – tökéletes az apró szájakhoz és növekvő fogakhoz. Csak a For Kids elektromos fogkefével való használatra – a biztonságos és kellemes élmény érdekében, amely nem csupán örömöt okoz a gyermekek számára, de megtanítja számukra a fogmosás fontosságát is.
Összes előny megtekintése
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Védelem és tisztaság 4 éves kor felett

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*

  • 1 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • Gyermekbarát tisztítás

Akár 75%-kal hatékonyabb, mint egy kézi fogkefe

Akár 75%-kal hatékonyabb, mint egy kézi fogkefe

A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára készült fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe. Kezdje el jobban védeni gyermekeit a fogszuvasodástól, és a fogorvosi látogatások sokkal kellemesebbek lesznek. Garantált a vizsgálatok jobb eredménye, vagy visszatérítjük a pénzét.

7 éves kor felett

7 éves kor felett

A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára tervezett normál fogkefefej kontúros profilja jól illeszkedik a 7 év feletti gyermekek fogaihoz, és puha sörtéi gyengéden tisztítják a fogakat. A fogkefefej hátulján található gumis rész biztonságosabb, kellemesebb tisztítást biztosít. Kisebb, kompakt méretben is kapható 4 év feletti gyermekek számára.

Maximális tisztítási teljesítmény minden másodpercben

Maximális tisztítási teljesítmény minden másodpercben

A szónikus teljesítmény lehetővé teszi, hogy teljesen kihasználják azt a korlátozott időtartamot, amit a gyermekek a fogmosással töltenek és tökéletesíti fogmosási technikájukat, miközben elsajátítják az egészséges szokásokat.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

80

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuper termék

Szuper csak ajánlani tudom mind a két gyerek imádja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6034/33 Mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6034/33 Mini szónikus fogkefefejek

30/07/2025

România

România

Super joaca pentru copii!

Invelisul din cauciuc le face sa fie prietenoase cu copii. Copiii le folosesc cu placere si chiar cer sa se spele dupa fiecare masa (cred ca este si motiv de joaca:)

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

13/07/2025

România

România

Perfecte pentru copii

Aceste capete sunt perfecte pentru copii, de când le folosim, nu mai avem stresul spălatului pe dinți, plus ca au o periere foarte blândă, dar si eficienta, copii le adora!

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint egy kézi fogkefe