2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db-os
Normál méretű
Rápattintható
Gyermekbarát tisztítás
A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára készült fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe. Kezdje el jobban védeni gyermekeit a fogszuvasodástól, és a fogorvosi látogatások sokkal kellemesebbek lesznek. Garantált a vizsgálatok jobb eredménye, vagy visszatérítjük a pénzét.
A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára tervezett normál fogkefefej kontúros profilja jól illeszkedik a 7 év feletti gyermekek fogaihoz, és puha sörtéi gyengéden tisztítják a fogakat. A fogkefefej hátulján található gumis rész biztonságosabb, kellemesebb tisztítást biztosít. Kisebb, kompakt méretben is kapható 4 év feletti gyermekek számára.
A szónikus teljesítmény lehetővé teszi, hogy teljesen kihasználják azt a korlátozott időtartamot, amit a gyermekek a fogmosással töltenek és tökéletesíti fogmosási technikájukat, miközben elsajátítják az egészséges szokásokat.
4.9
5-ből
80
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Eszterke
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Szuper termék
Szuper csak ajánlani tudom mind a két gyerek imádja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6034/33 Mini szónikus fogkefefejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6034/33 Mini szónikus fogkefefejek
Sorinache
30/07/2025
România
Super joaca pentru copii!
Invelisul din cauciuc le face sa fie prietenoase cu copii. Copiii le folosesc cu placere si chiar cer sa se spele dupa fiecare masa (cred ca este si motiv de joaca:)
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Adda40
13/07/2025
România
Perfecte pentru copii
Aceste capete sunt perfecte pentru copii, de când le folosim, nu mai avem stresul spălatului pe dinți, plus ca au o periere foarte blândă, dar si eficienta, copii le adora!
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
mint egy kézi fogkefe