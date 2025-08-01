Keresőkifejezés

    A fogkefefej az érzékeny fogakhoz

      Philips Sonicare Sensitive 2 db-os csomagolású fogkefefejek

      HX6052/88

      A fogkefefej az érzékeny fogakhoz

      Gyengéden, mégis hatékonyan távolíthatja el a lepedéket a Philips Sonicare által kínált, érzékeny fogakhoz való csere fogkefefejjel. A fogkefefej segítségével a lepedék eltávolítása egyszerű, miközben kíméletes marad a fogakhoz és az ínyhez. Kivételes mindennapos tisztítás.

      Philips Sonicare Sensitive 2 db-os csomagolású fogkefefejek

      A fogkefefej az érzékeny fogakhoz

      Gyengéd, mégis hatékony tisztítás az érzékeny fogaknak

      • Gyengéd, mégis hatékony tisztítás
      • 10-szer több lepedéket távolít el*
      • Extra puha
      • 2 db-os
      Gyengéd, mégis hatékony tisztítás az érzékeny fogak és íny számára

      Gyengéd, mégis hatékony tisztítás az érzékeny fogak és íny számára

      Az alapos tisztítás is lehet gyengéd az érzékeny fogakhoz és ínyhez. Ez a fogkefefej egyedi kialakítású hosszú, vékony, rendkívül puha sörtékkel, amelyekkel minden egyes tisztítómozdulat kíméletes.

      Akár 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről*

      Akár 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről*

      A több mint 3000 sűrűn elhelyezett sörtének köszönhetően ez a fogkefefej akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe – még a nehezen elérhető területeken is.

      Igazolt Sonicare technológia

      Igazolt Sonicare technológia

      Tapasztalja meg a milliók által választott tisztaságot. A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és akár 62 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action segíti a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      Bizonyítottan hatékony szájápolást biztosít

      Bizonyítottan hatékony szájápolást biztosít

      Minden Philips Sonicare fogkefefejet gondosan terveztek és klinikailag teszteltek. Így biztos lehet benne, hogy megfelelnek a legmagasabb minőségi, biztonsági és teljesítményszabványoknak.

      A BrushSync emlékeztetőkkel mindig a legjobb fogmosást érheti el

      A BrushSync emlékeztetőkkel mindig a legjobb fogmosást érheti el

      Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék BrushSync technológiával rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.

      Minden Philips Sonicare felpattintható markolathoz illeszkedik

      Minden Philips Sonicare felpattintható markolathoz illeszkedik

      Ez a fogkefefej kompatibilis az összes Philips Sonicare elektromos fogkefével.** A cseréhez és a tisztításhoz egyetlen pattintással egyszerűen eltávolítható és visszahelyezhető.

      70%-ban bioalapú műanyagból készült

      70%-ban bioalapú műanyagból készült

      Törekszünk a fosszilis tüzelőanyag alapú műanyagok használatának a csökkentésére a termékeinkben. Ezért az ebben a fogkefefejben használt műanyag 70%-a bioalapú.***

      Újrahasznosítható papír alapú csomagolás

      Újrahasznosítható papír alapú csomagolás

      Minden kefefejünk papír alapú csomagolásban kerül forgalomba, amely a rendelkezésre álló létesítményekben újrahasznosítható.

      Műszaki adatok

      • Formatervezés és kidolgozás

        Érezhetően kemény sörték
        Extra puha
        Szín
        Fekete
        Emlékeztető sörték
        A sörte kék színe elhalványul
        Méret
        Standard
        Intelligens kefefej-felismerés
        Igen

      • Kompatibilitás

        Fogkefefej rendszer
        Rápattintható
        Nem alkalmas a következőkhöz:
        Philips One
        Kompatibilis fogkefék
        Philips Sonicare

      • Tartozékok

        Kefefejek
        2 S2 Sensitive

      • Minőség és teljesítmény

        Csere
        3 havonta
        Tesztelve
        optimális használatra
        Származási ország
        Németország
        Előnyök
        Gyengéd tisztítás

      • mint egy kézi fogkefe.
      • *Nem kompatibilis a Philips One markolatokkal.
      • **a fogkefefej által tartalmazott műanyaghoz meghatározva, anyagmérleg alapján.
