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Összes sorozat

  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
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  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
  • A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6311/07

4.8
| (143) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint
A Philips Sonicare For Kids elektromos fogkefe 7 éves és annál idősebb gyermekek számára készült. A maximális lepedékeltávolítást és szónikus technológiát biztosító fogkefe a testreszabható matricák és oktató jellegű eszközök segítségével a megfelelő fogmosást egy életre élvezetessé teszi.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Elektromos fogkefe gyermekek számára

A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási rutint

  • 2 üzemmód

  • 1 fogkefefej

  • 8 matrica

2 fogkefefej-méret

2 fogkefefej-méret

Ehhez a Philips Sonicare elektromos fogkeféhez két fogkefefej-méret választható, melyet speciálisan a gyerekek fejlődéséhez igazítottunk a gyengéd és hatékony fogtisztítás érdekében

A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét

A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét

Ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a megfelelő eljárást, a fogkefe 90 napon keresztül lassan növeli a fogmosási időt a fogorvosok által javasolt 2 perces időtartamig, a természetes viselkedés elsajátításához.

2 gyermekbarát üzemmód a gyengéd és hatékony tisztításért

2 gyermekbarát üzemmód a gyengéd és hatékony tisztításért

A két gyerekbarát móddal a fogkefe biztosítja a különböző korosztályok megfelelő fogmosását, alacsony módban a kisebb gyermekek, magas módban a nagyobbak számára.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

143

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips alkalmazott

Good product, easy to use

[Employee of philipsglobal] Very easy to use by small hands, easy to clean the teeth and also to convince the kids that brushing the teeth is healthy and important.

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

100% ban elégedett vagyok!

Szuper fogkefe, gyerekek kedvence!!! Alaposan eltávolítja a lépéseket!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

10/09/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenkinek csak ajánlom ezt a terméket

A gyerekek nagyon szeretnek vele fogatmosni, mostmár nem kényszer,hanem játék az egész! Könnyű használni nekik is

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. a nehezen elérhető helyekhez

  3. A Philips Sonicare által megkérdezett, 4-10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogorvosok körében

  4. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve