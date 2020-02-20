2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
2 üzemmód
1 fogkefefej
8 matrica
Ehhez a Philips Sonicare elektromos fogkeféhez két fogkefefej-méret választható, melyet speciálisan a gyerekek fejlődéséhez igazítottunk a gyengéd és hatékony fogtisztítás érdekében
Ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a megfelelő eljárást, a fogkefe 90 napon keresztül lassan növeli a fogmosási időt a fogorvosok által javasolt 2 perces időtartamig, a természetes viselkedés elsajátításához.
A két gyerekbarát móddal a fogkefe biztosítja a különböző korosztályok megfelelő fogmosását, alacsony módban a kisebb gyermekek, magas módban a nagyobbak számára.
4.8
5-ből
143
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Adeana
20/02/2020
Magyarország
Philips alkalmazott
Good product, easy to use
[Employee of philipsglobal] Very easy to use by small hands, easy to clean the teeth and also to convince the kids that brushing the teeth is healthy and important.
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Vicus1980
26/09/2019
Magyarország
100% ban elégedett vagyok!
Szuper fogkefe, gyerekek kedvence!!! Alaposan eltávolítja a lépéseket!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Mária
10/09/2017
Magyarország
Mindenkinek csak ajánlom ezt a terméket
A gyerekek nagyon szeretnek vele fogatmosni, mostmár nem kényszer,hanem játék az egész! Könnyű használni nekik is
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
a nehezen elérhető helyekhez
A Philips Sonicare által megkérdezett, 4-10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogorvosok körében
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve