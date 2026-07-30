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  • Klasszikus teljesítmény. Klasszikus tisztítás.
  • Klasszikus teljesítmény. Klasszikus tisztítás.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare e-SeriesStandard Sonic fogkefefej

HX7002/05

Klasszikus teljesítmény. Klasszikus tisztítás.
A Philips Sonicare E-Series termékeket azok számára ajánljuk, akik hatékony lepedékeltávolításra vágynak minden nap.
Összes előny megtekintése

Egy friss kezdet a száj jobb egészsége érdekében

Klasszikus teljesítmény. Klasszikus tisztítás.

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rácsavarható

Klasszikus fogkefefejünk

Klasszikus fogkefefejünk

Ez a Philips Sonicare fogkefefej kontúros profillal rendelkezik, amely természetesen illeszkedik a fogak formájához az alapos tisztítás érdekében.

Maximális szónikus mozgásra tervezték

Maximális szónikus mozgásra tervezték

A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alaptechnológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.

Rácsavarható rendszerű kialakítással rendelkező termékek: Essence, Elite, Xtreme, Advance

Rácsavarható rendszerű kialakítással rendelkező termékek: Essence, Elite, Xtreme, Advance

A Philips Sonicare E-sorozatú fogkefefej könnyen rá- illetve lecsavarható a fogkefeszárról, biztonságosan illeszkedik rá, és könnyen karbantartható és tisztítható.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.