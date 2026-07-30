2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX7002/05
2 db-os
Normál méretű
Rácsavarható
Ez a Philips Sonicare fogkefefej kontúros profillal rendelkezik, amely természetesen illeszkedik a fogak formájához az alapos tisztítás érdekében.
A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alaptechnológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.
A Philips Sonicare E-sorozatú fogkefefej könnyen rá- illetve lecsavarható a fogkefeszárról, biztonságosan illeszkedik rá, és könnyen karbantartható és tisztítható.
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