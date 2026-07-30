Maximális szónikus mozgásra tervezték

A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alaptechnológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.