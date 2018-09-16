2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 csomagos kiszerelés
Rápattintható
Latexmentes
BrushSync módpárosítás
A TongueCare+ nyelvtisztító kefével gyorsan átalakíthatja a Philips Sonicare fogkeféjét szónikus nyelvtisztítóvá. A nyelvtisztító keféket a hagyományos kefefejekhez hasonlóan rápattinthatja a Philips Sonicare fogkefe markolatára. Az egyszerű használatot, cserét és tisztítást nyújtó innovatív nyelvtisztító kefék az összes Philips Sonicare rápattinthatós fogkefe-markolattal kompatibilisek; ennek köszönhetően nem is tehetné egyszerűbben a nyelvtisztítást a napi szájápolásának részévé. A kefe a PowerUp Battery és Essence modellek kivételével valamennyi fogkefemarkolatra illeszkedik.
Nyelvének valódi tisztaságáért annak minden részéhez hozzá kell férnie. Ergonomikus kialakításának köszönhetően a TongueCare+ nyelvtisztító kefével ezt kényelmesen megteheti. A kisméretű és rugalmas fej segítségével egyszerűen eltávolíthatja a rossz leheletért felelős baktériumokat nyelve minden apró szegletéből.
Az intelligens TongueCare+ nyelvtisztító kefében egy mikrochip található, amely kommunikál a fogkefe markolatával. Ha rápattintja a markolatot, az automatikusan felismeri és kiválasztja a nyelvtisztításhoz optimális módot és intenzitási fokot. Önnek nem kell mást tennie, mint megnyomni a bekapcsológombot.
4.5
5-ből
35
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
MihaelaGrigoras
16/09/2018
România
Foarte utila si practica
“Recenzie din Campania Philips” Multa lume crede ca spalarea pe dinti sau a spatiilor interdentare este suficienta pentru o igiena orala dar neglijeaza spalarea limbii. Aceasta periuta speciala ajuta la mentinerea unei respiratii curate si placute si imbunatatirea confortului propriu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Előnyök
prostě funguje
Hátrányok
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá