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Összes sorozat

  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
  • Philips Sonicare tisztaság a nyelvének

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare TongueCare+Nyelvtisztító kefék

HX8072/11

4.5
| (35) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Philips Sonicare tisztaság a nyelvének
A Philips Sonicare fogkefét most szónikus nyelvtisztítóvá alakíthatja. A különlegesen kialakított MicroBristles sörtéknek köszönhetően a Philips intelligens TongueCare+ nyelvtisztító keféje a Sonicare BreathRx nyelvsprayvel párosítva alaposan megtisztítja a nyelvet.
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Kompatibilis termékek
DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992B

HX9917/89

Az egyetlen Sonicare erősségű nyelvtisztító

Philips Sonicare tisztaság a nyelvének

  • 2 csomagos kiszerelés

  • Rápattintható

  • Latexmentes

  • BrushSync módpárosítás

Fogkeféből nyelvtisztító kefét mindössze egyetlen pattintással

Fogkeféből nyelvtisztító kefét mindössze egyetlen pattintással

A TongueCare+ nyelvtisztító kefével gyorsan átalakíthatja a Philips Sonicare fogkeféjét szónikus nyelvtisztítóvá. A nyelvtisztító keféket a hagyományos kefefejekhez hasonlóan rápattinthatja a Philips Sonicare fogkefe markolatára. Az egyszerű használatot, cserét és tisztítást nyújtó innovatív nyelvtisztító kefék az összes Philips Sonicare rápattinthatós fogkefe-markolattal kompatibilisek; ennek köszönhetően nem is tehetné egyszerűbben a nyelvtisztítást a napi szájápolásának részévé. A kefe a PowerUp Battery és Essence modellek kivételével valamennyi fogkefemarkolatra illeszkedik.

Nyelvének minden része könnyűszerrel elérhető

Nyelvének minden része könnyűszerrel elérhető

Nyelvének valódi tisztaságáért annak minden részéhez hozzá kell férnie. Ergonomikus kialakításának köszönhetően a TongueCare+ nyelvtisztító kefével ezt kényelmesen megteheti. A kisméretű és rugalmas fej segítségével egyszerűen eltávolíthatja a rossz leheletért felelős baktériumokat nyelve minden apró szegletéből.

Automatikus párosítás a fogkeféje markolatával

Automatikus párosítás a fogkeféje markolatával

Az intelligens TongueCare+ nyelvtisztító kefében egy mikrochip található, amely kommunikál a fogkefe markolatával. Ha rápattintja a markolatot, az automatikusan felismeri és kiválasztja a nyelvtisztításhoz optimális módot és intenzitási fokot. Önnek nem kell mást tennie, mint megnyomni a bekapcsológombot.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

35

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

1

16/09/2018

România

România

Foarte utila si practica

“Recenzie din Campania Philips” Multa lume crede ca spalarea pe dinti sau a spatiilor interdentare este suficienta pentru o igiena orala dar neglijeaza spalarea limbii. Aceasta periuta speciala ajuta la mentinerea unei respiratii curate si placute si imbunatatirea confortului propriu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Előnyök

prostě funguje

Hátrányok

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.