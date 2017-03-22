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  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
  • Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare AirFlossFogköztisztító - Újratölthető

HX8221/02

4.3
| (104) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető helyeken is.
Összes előny megtekintése

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem

Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

  • 1 fúvófejjel

Egyetlen gombnyomással tisztító technológia

Egyetlen gombnyomással tisztító technológia

Az AirFloss egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia segítségével sűrített levegőt és vizet vagy szájvizet fúj a fogak közé. Az egyetlen érintésre aktiválódó gomb kezelése olyan egyszerű, mint az egérrel való kattintás.

Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt

Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt

Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért, majd ezt ismételje meg a készülék mozgatása közben. Az új automatikus fújás funkció használatához csak tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa az irányítófejet. A készülék másodpercenként automatikusan megismétli a fújást.

Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

Klinikailag bizonyított, hogy a Sonicare AirFloss használatával mindössze két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

104

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

22/03/2017

Magyarország

Magyarország

Maximálisan csak ajánlani tudom.

A mindennapjaim elengedhetetlen kellékévé vált. Az elérhetetlen lepedékek eltávolításában a legjobb termék, amit eddig próbáltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető

29/12/2019

Slovensko

Slovensko

Jednoduché a účinné

Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

20/12/2024

România

România

Capete de schimb?

Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint önmagában a hagyományos fogmosás