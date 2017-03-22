2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 fúvófejjel
Az AirFloss egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia segítségével sűrített levegőt és vizet vagy szájvizet fúj a fogak közé. Az egyetlen érintésre aktiválódó gomb kezelése olyan egyszerű, mint az egérrel való kattintás.
Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért, majd ezt ismételje meg a készülék mozgatása közben. Az új automatikus fújás funkció használatához csak tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa az irányítófejet. A készülék másodpercenként automatikusan megismétli a fújást.
Klinikailag bizonyított, hogy a Sonicare AirFloss használatával mindössze két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.
4.3
5-ből
104
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
BBeáta
22/03/2017
Magyarország
Maximálisan csak ajánlani tudom.
A mindennapjaim elengedhetetlen kellékévé vált. Az elérhetetlen lepedékek eltávolításában a legjobb termék, amit eddig próbáltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető
Slavomír
29/12/2019
Slovensko
Jednoduché a účinné
Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Kakarott
20/12/2024
România
Capete de schimb?
Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
mint önmagában a hagyományos fogmosás