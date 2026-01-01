Keresőkifejezés

    • Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz

      Philips Sonicare I InterCare 6 db-os csomagolású fogkefefejek

      HX9006/87

      Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz

      Célozza meg a fogak között rejtőző lepedéket a Philips Sonicare Intercare cserefejjel. A minden nap tökéletes tisztaságért.

      Philips Sonicare I InterCare 6 db-os csomagolású fogkefefejek

      Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz

      A fogközök mélyére hatol

      • A fogközök mélyére hatol
      • Közepesen puha
      • 70% bioalapú műanyag*
      Alapos tisztítás a fogak között és a nehezen elérhető helyeken is

      Alapos tisztítás a fogak között és a nehezen elérhető helyeken is

      Az Intercare fogkefefeje extra hosszú sörtékkel rendelkezik, amelyek segítségével akár háromszor több lepedék** távolítható el a fogak közötti résekből és a nehezen elérhető helyekről.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és akár 62 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action funkció segíti a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      Bizonyítottan hatékony szájápolást biztosít

      Bizonyítottan hatékony szájápolást biztosít

      Minden Philips Sonicare fogkefefejet gondosan terveztek és klinikailag teszteltek. Így biztos lehet benne, hogy megfelelnek a legmagasabb minőségi, biztonsági és teljesítményszabványoknak.

      A BrushSync emlékeztetőkkel mindig a legjobb fogmosást érheti el

      A BrushSync emlékeztetőkkel mindig a legjobb fogmosást érheti el

      Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék BrushSync technológiával rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.

      Minden Philips Sonicare felpattintható markolathoz illeszkedik

      Minden Philips Sonicare felpattintható markolathoz illeszkedik

      Ez a fogkefefej kompatibilis az összes Philips Sonicare elektromos fogkefével.*** A cseréhez és a tisztításhoz egyetlen pattintással egyszerűen eltávolítható és visszahelyezhető.

      70%-ban bioalapú műanyagból készült

      70%-ban bioalapú műanyagból készült

      Törekszünk a fosszilis tüzelőanyag alapú műanyagok használatának a csökkentésére a termékeinkben. Ezért az ebben a fogkefefejben használt műanyag 70%-a bioalapú.*

      Újrahasznosítható papír alapú csomagolás

      Újrahasznosítható papír alapú csomagolás

      Minden kefefejünk papír alapú csomagolásban kerül forgalomba, amely a rendelkezésre álló létesítményekben újrahasznosítható.

      Műszaki adatok

      • Formatervezés és kidolgozás

        Érezhetően kemény sörték
        Közepesen puha
        Szín
        White
        Emlékeztető sörték
        A sörte kék színe elhalványul
        Méret
        Standard
        Intelligens kefefej-felismerés
        Igen

      • Kompatibilitás

        Fogkefefej rendszer
        Rápattintható
        Nem alkalmas a következőkhöz:
        Philips One
        Kompatibilis fogkefék
        Philips Sonicare

      • Tartozékok

        Kefefejek
        6 I Intercare

      • Minőség és teljesítmény

        Csere
        3 havonta
        Tesztelve
        optimális használatra
        Előnyök
        Lepedék eltávolítás

      • *A fogkefefej által tartalmazott műanyaghoz meghatározva, anyagmérleg alapján
      • *a kézi fogkefével szemben
      • **A Philips One kivételével
