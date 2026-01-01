HX9006/87
Fogkefefej a mindennapi tisztításhoz
Célozza meg a fogak között rejtőző lepedéket a Philips Sonicare Intercare cserefejjel. A minden nap tökéletes tisztaságért.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
6 db-os csomagolású fogkefefejek
összes
recurring payment
Az Intercare fogkefefeje extra hosszú sörtékkel rendelkezik, amelyek segítségével akár háromszor több lepedék** távolítható el a fogak közötti résekből és a nehezen elérhető helyekről.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és akár 62 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action funkció segíti a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Minden Philips Sonicare fogkefefejet gondosan terveztek és klinikailag teszteltek. Így biztos lehet benne, hogy megfelelnek a legmagasabb minőségi, biztonsági és teljesítményszabványoknak.
Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék BrushSync technológiával rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.
Ez a fogkefefej kompatibilis az összes Philips Sonicare elektromos fogkefével.*** A cseréhez és a tisztításhoz egyetlen pattintással egyszerűen eltávolítható és visszahelyezhető.
Törekszünk a fosszilis tüzelőanyag alapú műanyagok használatának a csökkentésére a termékeinkben. Ezért az ebben a fogkefefejben használt műanyag 70%-a bioalapú.*
Minden kefefejünk papír alapú csomagolásban kerül forgalomba, amely a rendelkezésre álló létesítményekben újrahasznosítható.
Formatervezés és kidolgozás
Kompatibilitás
Tartozékok
Minőség és teljesítmény
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.