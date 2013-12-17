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Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi-rendszer

MCD716/58

3.7

| (3) Értékelések

Kiemelkedő kép- és hangélmény

A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A fényes fekete hangszórók kivételes hangjának és a DVD-lejátszásnak köszönhetően egyetlen mikrorendszerben élvezheti audio- és videofelvételeit.

Összes előny megtekintése

USB Direct lejátszással

Kiemelkedő kép- és hangélmény

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna wieża do luźnego grania

polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

26/02/2013

Polska

Polska

Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu

Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

23/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati

Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.