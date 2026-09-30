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Gyártás megszűnt

DVD mikro mozirendszer

MCD988/12

A falról visszaverődő surround hang

Az MCD988 készülék a Philips mozgó surround hangzásával a legjobb moziélményt nyújtja. A különleges kialakítású Dolby Virtual hangsugárzók hangvisszaadása a nappaliba varázsolja a tökéletes moziélményt.

Összes előny megtekintése

Dolby Virtual hangsugárzókkal

A falról visszaverődő surround hang

  • HDMI 1080i

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

Folyamatos moziélményt nyújtó kettős DVD-váltó

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1080i HDMI nagyfelbontású video-felkonvertálással

1080i HDMI nagyfelbontású video-felkonvertálással

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.