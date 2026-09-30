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30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD988/12
A falról visszaverődő surround hang
Az MCD988 készülék a Philips mozgó surround hangzásával a legjobb moziélményt nyújtja. A különleges kialakítású Dolby Virtual hangsugárzók hangvisszaadása a nappaliba varázsolja a tökéletes moziélményt.
HDMI 1080i
A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.
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A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).
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