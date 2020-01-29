2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCI500H/12
Engedje szabadon a zenét!
Ünnepelje a zenét, ahogy Ön szereti - kristálytiszta és erőteljes hangzással! Az univerzális, 160 GB-os MCi500H rendszer lehetővé teszi a merevlemezes lejátszást, zenefájlok átvitelét a számítógépről, közvetlen lejátszást USB-eszközökről, valamint számtalan más zenei lehetőség kiaknázását az internetes rádiózás révén.
160 GB/2000 CD
Ingyenes internetes rádió
2x50 W
A Philips WADM Wireless Audio Device Management szoftver (mellékelve) használatával, könnyen és gyorsan átmásolhatja számítógépén tárolt zenei gyűjteményét a Streamium központ merevlemezére a „fogd és húzd” módszer segítségével. Számítógépe bekapcsolása nélkül élvezheti teljes zenei gyűjteményét.
A távvezérlő billentyűzetén történő alfanumerikus keresési funkciónak köszönhetően pillanatok alatt megtalálhatja kedvenc előadóját, műsorszámát vagy albumát. Csak nyomja meg a távvezérlő „Search” (Keresés) gombját, majd adja meg a keresett előadó, album vagy műsorszám első pár karakterét. Ezáltal megtekintheti a keresési feltételekhez legközelebb álló eredményeket. Nincs szüksége többé a teljes gyűjtemény sorról sorra történő végigböngészésére.
A Streamium vezeték nélküli mikro hifi rendszer csúcsminőségű hifi akusztikai átalakítókat használ. Az 1"-es puha dóm magassugárzó-egység tiszta selyem kialakításából adódóan képes minden zenei részlet és árnyalat érzékeltetésére anélkül, hogy megszólalása bármikor is kemény vagy bántó lenne. A hasonlóképpen lenyűgöző 5,25"-es középtartományú hangsugárzó egy optimalizált papír csúccsal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen papírkönnyű és mégis merev, mialatt kiváló átmeneti működést biztosít, és megőrzi az akár 4 kHz-es, lapos frekvenciaátvitelt. Mindezek kombinációjaként a különösen természetesen és tisztán szóló énekhang erőteljes és dinamikus basszushangzással is kiegészül.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.8
5-ből
10
Értékelések
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Előnyök
semmi
Hátrányok
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Használat dátuma 2018-01-28
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Használat dátuma 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém