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  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

StreamiumVezeték nélküli mikro hifi rendszer

MCI500H/12

3.8

| (10) Értékelések

Engedje szabadon a zenét!

Ünnepelje a zenét, ahogy Ön szereti - kristálytiszta és erőteljes hangzással! Az univerzális, 160 GB-os MCi500H rendszer lehetővé teszi a merevlemezes lejátszást, zenefájlok átvitelét a számítógépről, közvetlen lejátszást USB-eszközökről, valamint számtalan más zenei lehetőség kiaknázását az internetes rádiózás révén.

Összes előny megtekintése

Élvezze az összes zenét egy rendszeren - vezeték nélkül!

Engedje szabadon a zenét!

  • 160 GB/2000 CD

  • Ingyenes internetes rádió

  • 2x50 W

Zene „áthúzása” a számítógépről

A Philips WADM Wireless Audio Device Management szoftver (mellékelve) használatával, könnyen és gyorsan átmásolhatja számítógépén tárolt zenei gyűjteményét a Streamium központ merevlemezére a „fogd és húzd” módszer segítségével. Számítógépe bekapcsolása nélkül élvezheti teljes zenei gyűjteményét.

Alfanumerikus keresés távvezérlővel

Alfanumerikus keresés távvezérlővel

A távvezérlő billentyűzetén történő alfanumerikus keresési funkciónak köszönhetően pillanatok alatt megtalálhatja kedvenc előadóját, műsorszámát vagy albumát. Csak nyomja meg a távvezérlő „Search” (Keresés) gombját, majd adja meg a keresett előadó, album vagy műsorszám első pár karakterét. Ezáltal megtekintheti a keresési feltételekhez legközelebb álló eredményeket. Nincs szüksége többé a teljes gyűjtemény sorról sorra történő végigböngészésére.

Hifi dóm magashangsugárzók és 13,3 cm-es (5,25") mélynyomók

A Streamium vezeték nélküli mikro hifi rendszer csúcsminőségű hifi akusztikai átalakítókat használ. Az 1"-es puha dóm magassugárzó-egység tiszta selyem kialakításából adódóan képes minden zenei részlet és árnyalat érzékeltetésére anélkül, hogy megszólalása bármikor is kemény vagy bántó lenne. A hasonlóképpen lenyűgöző 5,25"-es középtartományú hangsugárzó egy optimalizált papír csúccsal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen papírkönnyű és mégis merev, mialatt kiváló átmeneti működést biztosít, és megőrzi az akár 4 kHz-es, lapos frekvenciaátvitelt. Mindezek kombinációjaként a különösen természetesen és tisztán szóló énekhang erőteljes és dinamikus basszushangzással is kiegészül.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

10

Értékelések

2

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Előnyök

semmi

Hátrányok

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Használat dátuma 2018-01-28

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Használat dátuma 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.