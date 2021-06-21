2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCM1350/12
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy audiobemeneti csatlakozó segítségével. A Philips mikro zenei rendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. A 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény és a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangzást és átütő basszust biztosítanak.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
4.2
5-ből
5
Értékelések
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Előnyök
Будильник, доступная цена.
Hátrányok
Не нашел.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Музична мікросистема
Használat dátuma 2019-06-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Музична мікросистема
Használat dátuma 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Микро музикална система
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Микро музикална система
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Mikrowieża