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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM1350/12

4.2

| (5) Értékelések

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy audiobemeneti csatlakozó segítségével. A Philips mikro zenei rendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. A 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény és a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangzást és átütő basszust biztosítanak.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

4
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Előnyök

Будильник, доступная цена.

Hátrányok

Не нашел.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Музична мікросистема

Használat dátuma 2019-06-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Музична мікросистема

Használat dátuma 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Микро музикална система

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Микро музикална система

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1350 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.