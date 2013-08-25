TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM2150/12

4.2

| (18) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Gazdag és erőteljes hangzás

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról az USB Direct vagy az Audio in bemeneten keresztül. A Philips Mikro hangrendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangsugárzók biztosítják.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Gazdag és erőteljes hangzás

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 70 W

70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

18

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je nejlepší!

Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Hudební mikrosystém

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Előnyök

dźwięk, wygląd, wejścia,

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża

Használat dátuma 2021-04-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża

Használat dátuma 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.