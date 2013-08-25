2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gazdag és erőteljes hangzás
Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról az USB Direct vagy az Audio in bemeneten keresztül. A Philips Mikro hangrendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangsugárzók biztosítják.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 70 W
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.2
5-ből
18
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Ráda
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt je nejlepší!
Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Hudební mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Hudební mikrosystém
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Előnyök
dźwięk, wygląd, wejścia,
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża
Használat dátuma 2021-04-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża
Használat dátuma 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2150 Mikrowieża