2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
A Philips mikrorendszernek köszönhetően hordozható lejátszóról hallgathatja kedvenceit USB Direct vagy audiobemeneti csatlakozó, MP3-CD és CD-R/RW segítségével. A 70 W-os maximális kimeneti teljesítmény és a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangzást és drámai basszust ígérnek.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.7
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer
juditsos
05/01/2018
Magyarország
nagyon kellemes kis termék
az ár-érték arány kiváló, nagyon szépen szól, egyszerű kezelni és jól is mutat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer