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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM2350/12

4.7

| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

A Philips mikrorendszernek köszönhetően hordozható lejátszóról hallgathatja kedvenceit USB Direct vagy audiobemeneti csatlakozó, MP3-CD és CD-R/RW segítségével. A 70 W-os maximális kimeneti teljesítmény és a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangzást és drámai basszust ígérnek.

Összes előny megtekintése

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.

Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy megvettem

Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

05/01/2018

Magyarország

Magyarország

nagyon kellemes kis termék

az ár-érték arány kiváló, nagyon szépen szól, egyszerű kezelni és jól is mutat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2350 Mikro zenei rendszer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.