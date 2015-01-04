2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gazdag és erőteljes hangzás
A divatos Philips MCM3150 mikro hangrendszer wOOx technológiája részletgazdag és mély hangokban gazdag hangzása garantáltan a megfelelő tempót diktálja Önnek.
CD, MP3-CD, USB, FM
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3" kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.
4.0
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża