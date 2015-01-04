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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM3150/12

4

| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Gazdag és erőteljes hangzás

A divatos Philips MCM3150 mikro hangrendszer wOOx technológiája részletgazdag és mély hangokban gazdag hangzása garantáltan a megfelelő tempót diktálja Önnek.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Gazdag és erőteljes hangzás

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3" kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

3
2

04/01/2015

Polska

Polska

sprzet godny polecenia jak za taka cene.

wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3150 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.