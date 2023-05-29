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Gyártás megszűnt

Mikro Hi-Fi rendszer

MCM760/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Digitális zene CD rippeléssel

Rippelje kedvenc CD-it MP3-lejátszóra kiváló hangminőségben az elegáns MCM760 mikro Hi-Fi rendszer segítségével. Egyszerű, egygombos rögzítés - számítógép nélkül! És már hallgathatja is kedvenc zenéit hordozható MP3-lejátszójáról.

Összes előny megtekintése

Digitális zene CD rippeléssel

  • MP3/WMA-CD lejátszás

  • USB Direct

Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Előnyök

Zvuk, vydrz

Hátrányok

Nedaji se sehnat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Használat dátuma 2021-05-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Használat dátuma 2021-05-29

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.