2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Digitális zene CD rippeléssel
Rippelje kedvenc CD-it MP3-lejátszóra kiváló hangminőségben az elegáns MCM760 mikro Hi-Fi rendszer segítségével. Egyszerű, egygombos rögzítés - számítógép nélkül! És már hallgathatja is kedvenc zenéit hordozható MP3-lejátszójáról.
MP3/WMA-CD lejátszás
USB Direct
A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.
A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Előnyök
Zvuk, vydrz
Hátrányok
Nedaji se sehnat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Használat dátuma 2021-05-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Használat dátuma 2021-05-29
A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.