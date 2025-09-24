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Összes sorozat
Multigroom series 7000 13 az 1-ben, arcra, hajra és testre
Gyártás megszűnt
Támogatás
MG7715/15
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Data Act Document
Egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
Mind (5)
Használhatom a Philips szőrtelenítőt, ha a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva?
Hogyan tölthetem fel a Philips szőrtelenítőt, vágókészüléket vagy hajvágót?
Hogyan tisztítsam a Philips szőrtelenítő készülékemet?
Leöblíthetem a Philips szőrtelenítő készüléket vízzel?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
MultigroomTestszőrzetfésű, 5 mm
Szakállfésű, 2 mm
MultigroomSzakállfésű, 1 mm
MultigroomÁllítható szakállfésű
MultigroomHajfésű, 9 mm
Multigroom Hajfésű, 12 mm
MultigroomTestszőrzetfésű, 3 mm
MultigroomFésű, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomOrr- és fülszőrnyíró
ShaversTisztítókefe
Beardtrimmer series 5000Precíziós formázó
Vágófej
Testszőrzetvágó
Az új Philips szakállvágó vagy borotva nem kapcsol be
A Philips szőrtelenítő, vágókészülék vagy hajvágó nem töltődik
A Philips szőrtelenítő/hajvágó akkumulátora gyorsan lemerül
A Philips szőrtelenítő/hajvágó nem működik
A Philips szőrtelenítő használata után bőrirritáció jelentkezik
Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást
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