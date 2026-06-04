2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
15 az 1-ben: arcra, fejre és testre
Precíziós formázófésű
Önélező, acél vágópengék
BeardSense technológia
A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.
A hosszan tartó teljesítményért a rozsdamentes acél pengék ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.
A vágó másodpercenként 125-ször pásztázza a szakáll sűrűségét, és pontosan akkor növeli a teljesítményt, amikor szükséges, hogy legyőzze a sűrű, bozontos vagy hosszú szakállt.
4.6
5-ből
1800
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Zsifi
04/06/2026
Magyarország
Lenyűgözött a tudás
Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!
Előnyök
Remek minőség, mindig őt választom.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Szevi
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Azt kaptam amit vártam
Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Kneehurts
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
A 41 mm-es vágóegységgel nem rendelkező Philips Univerzális vágókészülékhez képest