      1000 Series 1000 Series Airfryer, 4,2 l

      NA120/00

      Maximális íz, bajlódás nélkül

      Kívül ropogós, belül szaftos. Az egyedülálló RapidAir technológia időt és energiát takarít meg, miközben megőrzi az étel eredeti ízét. Egyszerűen csak állítsa be az időt és a hőmérsékletet, és élvezze a finom, egészséges ételeket kevesebb mint 15 perc alatt.

      1000 Series Airfryer, 4,2 l

      Maximális íz, bajlódás nélkül

      • Egyszerűen használható
      • Idő- és energiatakarékos
      • Kevesebb olaj
      • Állítható idő és hőmérséklet
      Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

      Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

      Most már lelkiismeret-furdalás nélkül készíthet ínycsiklandó ételeket, gyakorlatilag zsiradékmentesen, és egészségesen táplálkozhat anélkül, hogy le kellene mondania a finom ízekről.

      12 elkészítési mód egyetlen praktikus készülékben

      12 elkészítési mód egyetlen praktikus készülékben

      Sütés, grillezés, pirítás és sok minden más. Könnyen beállíthatja az időt és a hőmérsékletet a 12 különböző elkészítési módhoz, beleértve a gyors felmelegítést, kiolvasztást és aszalást.

      A HomeID alkalmazásban megtalálja az Airfryer készülékének megfelelő, finom recepteket

      A HomeID alkalmazásban megtalálja az Airfryer készülékének megfelelő, finom recepteket

      Fedezzen fel több ezer ingyenes receptet és speciális beállítást az Airfryer készülékhez. A felhasználók 93%-a szerint a HomeID alkalmazás megkönnyíti az ételkészítést.**

      Gyors és egyszerű tisztítás

      Gyors és egyszerű tisztítás

      Spóroljon a mosogatásra szánt időn a mosogatógépben tisztítható, tapadásmentes StarPlate és sütőedény segítségével.

      4,2 l-es kapacitás az egyszerű köretekhez és más könnyű ételekhez

      4,2 l-es kapacitás az egyszerű köretekhez és más könnyű ételekhez

      A kompakt kialakítás ideális minden konyhához, legyen az nagy vagy kicsi. Akár 500 g hasábburgonya, 6 csirkecomb vagy 500 g zöldség is belefér a 4,2 literes sütőedénybe.

      Takarítson meg időt, és csökkentse rezsiszámláját

      Takarítson meg időt, és csökkentse rezsiszámláját

      Süssön akár 50%-kal gyorsabban, és takarítson meg akár 70% energiát, amikor a Philips Airfryer készüléket használja a hagyományos sütő helyett.***

      Finom és ropogós a RapidAir technológiának köszönhetően

      Finom és ropogós a RapidAir technológiának köszönhetően

      Kívül ropogós, belül szaftos, minimális hozzáadott olajjal vagy teljesen olajmentesen. A RapidAir technológia és az egyedülálló csillag alakú kialakítás tökéletes légáramlást biztosít, így mindig finom ételeket készíthet el, gyorsan.

      Műszaki adatok

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        220–240 V
        Frekvencia
        50–60 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Kapacitás
        4,2 l
        Hőálló
        Igen
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Áttetsző fedél
        Nem
        Felület
        Analóg
        Kábel hossza
        0,8 m
        Vezetéktárolás
        Igen
        Melegen tartás funkció
        Nem
        Programok
        12
        Kosarak száma
        1
        Kivehető kosár
        Igen
        Időzítő
        Igen
        Távvezérlő
        Nem
        Internetkapcsolat
        Nem
        Technológia
        Rapid air technológia
        Beépített be-/kikapcsoló
        Nem
        Automatikus kikapcsolás
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        Igen
        Üzemi fény
        Nem
        Hőszigetelt fogantyúk
        Igen
        Mosogatógépben mosható
        Igen
        Hőmérséklet-kijelző
        Nem
        Hideg falú ház
        Igen
        Maximális hőmérséklet (°C)
        200
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        2 szintes sütőkészlet
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Sütőkészlet
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Grillezőkészlet
        Tapadásmentes bevonat
        Igen
        Jótállás
        2
        Egy kosaras vagy dupla kosaras
        Egy kosaras
        Csatlakoztathatóság
        Nem csatlakoztatható

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        273 mm
        Termék szélessége
        368 mm
        Termék magassága
        293 mm
        Termék tömege
        3,3 kg
        A termék méretei
        273 x 368 x 293 mm
        Csomagolás hossza
        330 mm
        Csomagolás szélessége
        330 mm
        Csomagolás magassága
        328 mm
        Tömege csomagolással
        4,31 kg
        Csomagolás mérete
        330 x 330 x 328 mm

      • Tartósság

        Csomagolás
        90% újrahasznosított anyag
        Kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      • *A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.
      • **A NutriU (korábbi HomeID) felhasználói körében végzett felmérés, 6000 válaszadó, 2021.
      • ***Átlagos százalékértékek Philips Airfryer készülékekkel végzett belső laboratóriumi mérések alapján; egy csirkemell (AF beállítás: 160 °C, nincs előmelegítés) vagy lazacfilé (AF beállítás: 200 °C, nincs előmelegítés) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva.
