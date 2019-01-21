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  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
  • Biztonságos, gyors és egyszerű
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Gyártás megszűnt

Nose trimmer series 3000vízálló orrszőrzetvágó

NT9110/10

4.4
| (30) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Biztonságos, gyors és egyszerű
A Philips Orr-, fülszőr és szemöldök nyíró hatékony a biztonságos, gyors és egyszerű nyírás érdekében precíziós mikro-formázót alkalmaz
Összes előny megtekintése

az orr, fül és szemöldök szőrzetéhez

Biztonságos, gyors és egyszerű

  • Orr-, fülszőrzet- és szemöldök

  • Biztonságos precíziós vágó

  • 2 szemöldökfésű

A beállítható ideális szög könnyű hozzáférést és maximális kényelmet nyújt

A beállítható ideális szög könnyű hozzáférést és maximális kényelmet nyújt

Biztonságos vágókészülék a becsípődés, a sérülések és a vágások ellen

Biztonságos vágókészülék a becsípődés, a sérülések és a vágások ellen

A forradalmian új Philips Safeguard vágókészülék vágóegységét rendkívül vékony védőfólia fedi, így a készülékbe csak szőrszál juthat be, bőre nem. Ráadásul a külön mozgó két vágóél közé a szőrszál nem csípődhet be, ami garantálja a fájdalommentes vágást.

Puha markolat a tökéletes kezelhetőségért

Puha markolat a tökéletes kezelhetőségért

A puha markolatú elemek még nedves állapotban is megfelelően tarthatók, így a készülék jobban irányítható.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

30

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

3
2

21/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Tökéletesen végzi a dolgát már öt esztendeje. Egy jó elemmel akár egy évig (heti négyszeri használat mellett) is képes működni. Könnyen kezelhető és tisztítható kis szerkezet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vízálló orrszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vízálló orrszőrzetvágó

13/09/2018

România

România

Nota 10

L-am cumparat pentru sotul meu,care e foarte multumit.un produs super.nu face zgomot.nu trage parul.plus ca e rezistent la apa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 disp. rezistent la apă pt tuns părul din nas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 disp. rezistent la apă pt tuns părul din nas

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním velice spokojený.

Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.