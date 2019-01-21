2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Plus
A forradalmian új Philips Safeguard vágókészülék vágóegységét rendkívül vékony védőfólia fedi, így a készülékbe csak szőrszál juthat be, bőre nem. Ráadásul a külön mozgó két vágóél közé a szőrszál nem csípődhet be, ami garantálja a fájdalommentes vágást.
A puha markolatú elemek még nedves állapotban is megfelelően tarthatók, így a készülék jobban irányítható.
4.4
5-ből
30
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Aladyn
21/01/2019
Magyarország
Szuper
Tökéletesen végzi a dolgát már öt esztendeje. Egy jó elemmel akár egy évig (heti négyszeri használat mellett) is képes működni. Könnyen kezelhető és tisztítható kis szerkezet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vízálló orrszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vízálló orrszőrzetvágó
Ralu
13/09/2018
România
Nota 10
L-am cumparat pentru sotul meu,care e foarte multumit.un produs super.nu face zgomot.nu trage parul.plus ca e rezistent la apa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 disp. rezistent la apă pt tuns părul din nas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 disp. rezistent la apă pt tuns părul din nas
Valparaiso
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním velice spokojený.
Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose