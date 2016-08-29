TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

NTRX100/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Az ideális zenei rendszer bulikhoz

A Philips NTRX100 kettős forgatható dokkolójával egyszerre két okostelefont is tölthet, és lejátszhatja a rajtuk található tartalmat, felváltva és keverve hallgatva a két készülék mappáiban található zeneszámokat. Az egyérintéses NFC technológiának köszönhetően vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül is hallgathat zenét.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az ideális zenei rendszer bulikhoz

  • 380 W

A kettős Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően 2 okostelefonról is továbbíthat zenét folyamatos átvitellel

A kettős Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően 2 okostelefonról is továbbíthat zenét folyamatos átvitellel

NX Bass gomb a még ütősebb hangzásért és a sokoldalú effektekért

NX Bass gomb a még ütősebb hangzásért és a sokoldalú effektekért

Az NX Bass gombbal a végletekig fokozhatja a basszust és hangerőt. Az NX Bass gomb megnyomásával feldobhatja a hangzást, felpörgetheti a fényeffekteket, és átélheti, milyen az, amikor a mélysugárzókból áradó lehengerlő basszus a csontja velejéig megremegteti.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX100 Мини Hi-Fi система

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX100 Мини Hi-Fi система

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.