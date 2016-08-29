2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az ideális zenei rendszer bulikhoz
A Philips NTRX100 kettős forgatható dokkolójával egyszerre két okostelefont is tölthet, és lejátszhatja a rajtuk található tartalmat, felváltva és keverve hallgatva a két készülék mappáiban található zeneszámokat. Az egyérintéses NFC technológiának köszönhetően vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül is hallgathat zenét.
380 W
Az NX Bass gombbal a végletekig fokozhatja a basszust és hangerőt. Az NX Bass gomb megnyomásával feldobhatja a hangzást, felpörgetheti a fényeffekteket, és átélheti, milyen az, amikor a mélysugárzókból áradó lehengerlő basszus a csontja velejéig megremegteti.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX100 Мини Hi-Fi система
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX100 Мини Hi-Fi система
A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.