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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

NTRX500/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

A tökéletes hangrendszerek

Adja át magát a bulik nélkülözhetetlen kellékét jelentő NX basszus rendszer 650 W-os teljesítményének. Hagyja, hogy az Auto DJ funkció összemixelje USB eszközén található zeneszámait, streamelje dalait okostelefonjáról Bluetooth®-on keresztül, és használjon 260K fényeffektet, hogy valóban beinduljon a buli.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

A tökéletes hangrendszerek

  • 650 W

  • Bluetooth

260K LED fény a nagyszerű buli hangulat érdekében

260K LED fény a nagyszerű buli hangulat érdekében

A több ezer színes, a zenére villódzó, villogó, idővel másik színbe áttűnő fénnyel bármilyen bulihoz fantasztikus hangulatot, környezetet és szenvedélyes légkört teremthet. Egyszerűen kiválaszthatja a buli tematikájához illő színeket, vagy választhat a rendszer számos előzetes színbeállítása közül. Az NX Bass gombbal még intenzívebbé teheti a fényshow-t.

Auto-DJ funkció az USB-meghajtón lévő zeneszámok automatikus keveréshez

Auto-DJ funkció az USB-meghajtón lévő zeneszámok automatikus keveréshez

Automatikussá teheti a dallamokat az Auto-DJ funkcióval, amely automatikusan keveri a csatlakoztatott USB-meghajtón található zeneszámokat. Hanghatásokat a DJ vezérlőtárcsával adhat hozzá. Dübörögjön a buli megállás nélkül!

650 W RMS kimeneti összteljesítmény / 8800 W PMPO

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.