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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A tökéletes hangrendszerek
Adja át magát a bulik nélkülözhetetlen kellékét jelentő NX basszus rendszer 650 W-os teljesítményének. Hagyja, hogy az Auto DJ funkció összemixelje USB eszközén található zeneszámait, streamelje dalait okostelefonjáról Bluetooth®-on keresztül, és használjon 260K fényeffektet, hogy valóban beinduljon a buli.
650 W
Bluetooth
A több ezer színes, a zenére villódzó, villogó, idővel másik színbe áttűnő fénnyel bármilyen bulihoz fantasztikus hangulatot, környezetet és szenvedélyes légkört teremthet. Egyszerűen kiválaszthatja a buli tematikájához illő színeket, vagy választhat a rendszer számos előzetes színbeállítása közül. Az NX Bass gombbal még intenzívebbé teheti a fényshow-t.
Automatikussá teheti a dallamokat az Auto-DJ funkcióval, amely automatikusan keveri a csatlakoztatott USB-meghajtón található zeneszámokat. Hanghatásokat a DJ vezérlőtárcsával adhat hozzá. Dübörögjön a buli megállás nélkül!
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.