Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban

Mutassa meg barátainak és családjának, és ossza meg velük filmjeit és digitális fényképeit. A 16:9-es széles képformátum egy univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális televíziók számára. A natív 16:9-es képoldalarány kiváló játék- és videómegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok nélkül, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségveszteség nélkül.