2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PET716/12
Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!
Dőljön hátra, engedje el magát, és merüljön el a PET716 7"-es TFT LCD kijelzőjén futó filmben, menet közben is. Élvezze kedvenc DVD, DivX® és MPEG4 filmjeit, hallgassa MP3-CD és CD-lemezeit, vagy nézegesse JPEG-fotóit bárhol, bármikor.
17,8 cm-es (7") szél. kép. LCD
DivX lejátszás
Mutassa meg barátainak és családjának, és ossza meg velük filmjeit és digitális fényképeit. A 16:9-es széles képformátum egy univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális televíziók számára. A natív 16:9-es képoldalarány kiváló játék- és videómegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok nélkül, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségveszteség nélkül.
Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-n akár 10 órányi zenét is tárolhat.
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozi-rendszereken.
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