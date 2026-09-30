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Gyártás megszűnt

Hordozható DVD-lejátszó

PET716/12

Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!

Dőljön hátra, engedje el magát, és merüljön el a PET716 7"-es TFT LCD kijelzőjén futó filmben, menet közben is. Élvezze kedvenc DVD, DivX® és MPEG4 filmjeit, hallgassa MP3-CD és CD-lemezeit, vagy nézegesse JPEG-fotóit bárhol, bármikor.

Összes előny megtekintése

Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!

  • 17,8 cm-es (7") szél. kép. LCD

  • DivX lejátszás

Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban

Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban

Mutassa meg barátainak és családjának, és ossza meg velük filmjeit és digitális fényképeit. A 16:9-es széles képformátum egy univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális televíziók számára. A natív 16:9-es képoldalarány kiváló játék- és videómegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok nélkül, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségveszteség nélkül.

MP3-CD, CD és CD-RW zene lejátszása

Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-n akár 10 órányi zenét is tárolhat.

DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása

DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozi-rendszereken.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.