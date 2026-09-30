TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

        Gyártás megszűnt

        PerformanceFülhallgató mikrofonnal

        PRO1000BK/00

        Hi-Fi hangzás

        A Philips Performance PRO1000 fülhallgató Hi-Res Audio minőségű hangzást biztosít a kényelem mellett. A nagy teljesítményű meghajtók, a karcsú, ergonomikus kialakítás és az egyedi fülbetétek együttese gondoskodik a kényelmes, magával ragadó élményről.

        Összes előny megtekintése

        Hi-Fi hangzás

        • 8 mm-es meghajtók/hátul zárt

        • In-ear (fülbe helyezhető)

        Védőtáska az éppen nem használt fejhallgató tárolásához

        A nagy felbontású hang a legtisztább formájában adja vissza a zenét

        Fedezze fel zeneszámai eddig ismeretlen részletgazdagságát és tisztaságát a Hi-Res Audio (nagy felbontású hang) segítségével. Bármilyen zenei formátum feljavítható tiszta, precíz hangzásúvá. Ez a fülhallgató megfelel a Hi-Res Audio minősítéshez szükséges szigorú szabványoknak.

        Vákuumban fémezett, csillogó bevonat a még nagyobb védelemért

        A kiváló minőségű, vákuumban fémezett, csillogó bevonat még nagyobb védelmet nyújt a külső felület számára.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

        Értékelések

        Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

        Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.