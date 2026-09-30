2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PRO1000BK/00
Hi-Fi hangzás
A Philips Performance PRO1000 fülhallgató Hi-Res Audio minőségű hangzást biztosít a kényelem mellett. A nagy teljesítményű meghajtók, a karcsú, ergonomikus kialakítás és az egyedi fülbetétek együttese gondoskodik a kényelmes, magával ragadó élményről.
8 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
Fedezze fel zeneszámai eddig ismeretlen részletgazdagságát és tisztaságát a Hi-Res Audio (nagy felbontású hang) segítségével. Bármilyen zenei formátum feljavítható tiszta, precíz hangzásúvá. Ez a fülhallgató megfelel a Hi-Res Audio minősítéshez szükséges szigorú szabványoknak.
A kiváló minőségű, vákuumban fémezett, csillogó bevonat még nagyobb védelmet nyújt a külső felület számára.
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