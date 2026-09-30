Hi-Fi hangzás

A Philips Performance PRO1000 fülhallgató Hi-Res Audio minőségű hangzást biztosít a kényelem mellett. A nagy teljesítményű meghajtók, a karcsú, ergonomikus kialakítás és az egyedi fülbetétek együttese gondoskodik a kényelmes, magával ragadó élményről.