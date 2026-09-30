2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PRO3000BK/00
Hi-Fi hangzás
A Philips Performance PRO3000 fülhallgató Hi-Res Audio minőségű hangzást biztosít a természetes kényelem mellett. A nagy teljesítményű meghajtók, a karcsú, ergonomikus kialakítás és az egyedi fülbetétek együttese gondoskodik a kényelmes, magával ragadó élményről.
12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását vagy megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
A Philips Performance PRO3000 fülhallgató 12,2 mm-es hangsugárzó-meghajtókkal van ellátva, ami precíz, kiegyensúlyozott hangzást és gazdag basszusokat eredményez.
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