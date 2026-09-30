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        Gyártás megszűnt

        PerformanceFülhallgató mikrofonnal

        PRO3000BK/00

        Hi-Fi hangzás

        A Philips Performance PRO3000 fülhallgató Hi-Res Audio minőségű hangzást biztosít a természetes kényelem mellett. A nagy teljesítményű meghajtók, a karcsú, ergonomikus kialakítás és az egyedi fülbetétek együttese gondoskodik a kényelmes, magával ragadó élményről.

        Összes előny megtekintése

        Hi-Fi hangzás

        • 12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt

        • In-ear (fülbe helyezhető)

        3 fülbetétméret a személyre szabott és tökéletes illeszkedésért

        A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

        Az in-line vezérlővel és mikrofonnal könnyen válthat a zene és hívások között

        A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását vagy megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

        Az erőteljes 12,2 mm-es meghajtók tiszta, pontos hangzást nyújtanak és

        A Philips Performance PRO3000 fülhallgató 12,2 mm-es hangsugárzó-meghajtókkal van ellátva, ami precíz, kiegyensúlyozott hangzást és gazdag basszusokat eredményez.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.