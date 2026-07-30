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Összes sorozat

  • Tökéletesen tiszta
  • Tökéletesen tiszta
  • Tökéletesen tiszta
  • Tökéletesen tiszta
  • Tökéletesen tiszta
  • Tökéletesen tiszta

Gyártás megszűnt

6000 seriesIn-ear fülhallgató mikrofonnal

PRO6105BK/00

Tökéletesen tiszta
Amikor csakis a tiszta hangzásra van szükséged. A lejátszási listáktól kezdve a podcastokon át a hívásokig ezek a vezetékes, in-ear fülhallgatók kiválóan teszik a dolgukat. A Hi-Res Audio szabvánnyal is kompatibilisek: kedvenc, nagy felbontású streaming szolgáltatásod hallgatásakor nagyszerűbb hangzást élvezhetsz.
Összes előny megtekintése

Tökéletesen tiszta

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • beépített mikrofonhoz

  • Fekete

  • Fülbe helyezhető

Beépített mikrofon visszhangkioltással a tiszta hangzásért

Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangzást biztosít telefonálás közben. Zene és podcast hallgatása közben a tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.

Hi-Res Audio. Hallj többet.

Élvezed a nagy felbontású streaming szolgáltatást? Ezzel a Hi-Res Audio fejhallgatóval még többet hallhatsz. Akár 40 kHz-es magas frekvenciára is képes, így menet közben részletgazdagabb hangzást nyújt.

Cserélhető gumi fülbetétek 3 méretben. A kényelmes illeszkedésért.

Az ovális formájú akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így egész nap kényelmesen hallgathatsz zenét, és élvezheted a kiváló passzív zajszűrés előnyeit.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.