2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PRO6105BK/00
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
beépített mikrofonhoz
Fekete
Fülbe helyezhető
Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangzást biztosít telefonálás közben. Zene és podcast hallgatása közben a tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.
Élvezed a nagy felbontású streaming szolgáltatást? Ezzel a Hi-Res Audio fejhallgatóval még többet hallhatsz. Akár 40 kHz-es magas frekvenciára is képes, így menet közben részletgazdagabb hangzást nyújt.
Az ovális formájú akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így egész nap kényelmesen hallgathatsz zenét, és élvezheted a kiváló passzív zajszűrés előnyeit.
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