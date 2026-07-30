Tökéletesen tiszta

Amikor csakis a tiszta hangzásra van szükséged. A lejátszási listáktól kezdve a podcastokon át a hívásokig ezek a vezetékes, in-ear fülhallgatók kiválóan teszik a dolgukat. A Hi-Res Audio szabvánnyal is kompatibilisek: kedvenc, nagy felbontású streaming szolgáltatásod hallgatásakor nagyszerűbb hangzást élvezhetsz.