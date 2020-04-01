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Összes sorozat

  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet
  • Minden, amire szüksége lehet

Gyártás megszűnt

6000 seriesIn-ear fülhallgató mikrofonnal

PRO6305BK/00

3
| (2) Értékelések
Minden, amire szüksége lehet
Lejátszási listák, podcastok, hívások – ezek a vezetékes, in-ear fülhallgató azt a tiszta hangzást biztosítják számodra, amire szükséged van. A Hi-Res Audio szabvánnyal is kompatibilis, így nagyszerűbb hangzást élvezhetsz kedvenc, nagy felbontású streaming szolgáltatásod hallgatásakor.
Összes előny megtekintése

Minden, amire szüksége lehet

  • 12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • beépített mikrofonhoz

  • Fekete

  • Fülbe helyezhető

Beépített mikrofon visszhangkioltással a tiszta hangzásért

Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangzást biztosít telefonálás közben. Zene és podcast hallgatása közben a tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.

Hi-Res Audio. Hallj többet.

Élvezed a nagy felbontású streaming szolgáltatást? Ezzel a Hi-Res Audio fejhallgatóval még többet hallhatsz. Akár 40 kHz-es magas frekvenciára is képes, így menet közben részletgazdagabb hangzást nyújt.

Cserélhető gumi fülbetétek 3 méretben. A kényelmes illeszkedésért.

Az ovális formájú akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így egész nap kényelmesen hallgathatsz zenét, és élvezheted a kiváló passzív zajszűrés előnyeit.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

2

Értékelések

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Előnyök

Sunet foarte bun

Hátrányok

Cablul nu este anti-incurcare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Előnyök

Semmi

Hátrányok

Drága és nem tudja azt amit ígér

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.