2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PRO6305BK/00
12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt
beépített mikrofonhoz
Fekete
Fülbe helyezhető
Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangzást biztosít telefonálás közben. Zene és podcast hallgatása közben a tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.
Élvezed a nagy felbontású streaming szolgáltatást? Ezzel a Hi-Res Audio fejhallgatóval még többet hallhatsz. Akár 40 kHz-es magas frekvenciára is képes, így menet közben részletgazdagabb hangzást nyújt.
Az ovális formájú akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így egész nap kényelmesen hallgathatsz zenét, és élvezheted a kiváló passzív zajszűrés előnyeit.
3.0
5-ből
2
Értékelések
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Előnyök
Sunet foarte bun
Hátrányok
Cablul nu este anti-incurcare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Előnyök
Semmi
Hátrányok
Drága és nem tudja azt amit ígér
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal