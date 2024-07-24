PSA3218/10
Az Ön saját barista kávéja. Egy kis segítséggel.
Élvezze a frissen elkészített eszpresszó gazdag aromáját. Fedezze fel az otthoni kávéfőzés örömét a Philips Barista Brew eszpresszógéppel, amelyet úgy terveztek, hogy az igazi kávérajongók minden csészével egyre jobban kibontakoztathassák képességeiket.Összes előny megtekintése
Félautomata eszpresszógép
összes
recurring payment
Kényeztesse magát a gazdag kávéval és krémréteggel, amelyet közvetlenül a csészéjébe kap a professzionális minőségű 58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó és az egy- és kétfalú szűrőkosarak segítségével. A szűrőtartó mérete lehetővé teszi, hogy gyönyörű aranybarna eszpresszót és aromás, habos krémréteget készítsen, miközben egyenletesebben vonja ki az aromákat a kávézacc teljes terjedelméből a jobb vízeloszlásnak köszönhetően. Ráadásul nagyobb adag kávéőrleményt is befogad a gazdagabb és robusztusabb főzet érdekében.
A laposfejű rozsdamentes acél kalibrált tömörítővel könnyedén letömörítheti az őrölt kávészemeket, mivel az eszköz megfelelő nyomást biztosít a tömörítés során, és kiegyensúlyozott, egyenletesen tömörített felületet hoz létre. Így még precízebbé és könnyedebbé teheti a kávéfőzést.
Merüljön el a valódi americano élményében egyetlen gombnyomással, amelyet most a beépített forróvíz-kimenet tesz még kényelmesebben élvezhetővé.
Készítsen könnyedén selymes mikrohabot, amely tökéletes a latte műalkotásokhoz, a 450 ml-es rozsdamentes acél tejtartály és a nagy teljesítményű gőzelvezető cső segítségével. Hozza létre könnyedén a kívánt bársonyos textúrát, és élvezze kávéját úgy, ahogyan szereti.
Precíz víznyomást érhet el a beépített nyomásmérőnek köszönhetően, amellyel követheti lefőzés folyamatát, és figyelmezteti, ha elérte az optimális nyomást.
Dobja fel kávézási rutinját a pultra szerelhető tömörítőrendszerrel. Magabiztosan és kényelmesen érheti el a tökéletes tömörítést anélkül, hogy a munkalapot veszélyeztetné, köszönhetően a tömörítéshez való guminak a szűrőtartó alján.
A PID hőfokszabályozó rendszer biztosítja a lefőzési hőmérséklet pontosságát és egyenletességét. Az előnedvesítő rendszer segít megelőzni az egyenetlen átnedvesedést. Csak a két rendszer teljes integrációja biztosíthatja a kiegyensúlyozott aromakivonást.
Fedezze fel az ízek új gazdagságát a fémből készült kúpos őrlőbetét 15 különböző őrlési beállításával (a szuperfinomtól a durva őrlésig). Az eszpresszó ízének fokozásához kipróbálhatja a finomabb őrlés, például a 4-es beállítás használatát a receptjeiben.
Merüljön el a különféle kávék világában a 250 grammos szemeskávé-tartállyal, amely megőrzi a kávé frissességét. Tegye még nagyszerűbbé a kávézás élményét, és ízlelje meg minden egyes lefőzéskor a gazdag aromákat.
Élvezze a barista kávékészítés világába tett utazásának eleganciáját a robusztus fém készülékház lenyűgöző európai dizájnjával, amelyben a stílus zökkenőmentesen ötvöződik a funkcionalitással. Az ujjlenyomat-taszító bevonatnak köszönhetően készüléke mindig ragyogóan és makulátlanul fog kinézni.
