    Az Ön saját barista kávéja. Egy kis segítséggel.

      Philips Barista Brew Félautomata eszpresszógép

      PSA3218/10

      Általános értékelés / 5
      Az Ön saját barista kávéja. Egy kis segítséggel.

      Élvezze a frissen elkészített eszpresszó gazdag aromáját. Fedezze fel az otthoni kávéfőzés örömét a Philips Barista Brew eszpresszógéppel, amelyet úgy terveztek, hogy az igazi kávérajongók minden csészével egyre jobban kibontakoztathassák képességeiket.

      Philips Barista Brew Félautomata eszpresszógép

      Az Ön saját barista kávéja. Egy kis segítséggel.

      Készítsen el minden csésze kávét örömmel az intuitív útmutató segítségével

      • 250 grammos szemeskávé-tartály
      • 58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó
      • Prémium kalibrált tömörítő
      • Americano gomb
      • 450 ml-es rozsdamentes acél tejtartály
      58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó a barista minőségű eszpresszóhoz

      58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó a barista minőségű eszpresszóhoz

      Kényeztesse magát a gazdag kávéval és krémréteggel, amelyet közvetlenül a csészéjébe kap a professzionális minőségű 58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó és az egy- és kétfalú szűrőkosarak segítségével. A szűrőtartó mérete lehetővé teszi, hogy gyönyörű aranybarna eszpresszót és aromás, habos krémréteget készítsen, miközben egyenletesebben vonja ki az aromákat a kávézacc teljes terjedelméből a jobb vízeloszlásnak köszönhetően. Ráadásul nagyobb adag kávéőrleményt is befogad a gazdagabb és robusztusabb főzet érdekében.

      Prémium kalibrált tömörítő az egyenletes kávéőrleményért

      Prémium kalibrált tömörítő az egyenletes kávéőrleményért

      A laposfejű rozsdamentes acél kalibrált tömörítővel könnyedén letömörítheti az őrölt kávészemeket, mivel az eszköz megfelelő nyomást biztosít a tömörítés során, és kiegyensúlyozott, egyenletesen tömörített felületet hoz létre. Így még precízebbé és könnyedebbé teheti a kávéfőzést.

      Élvezze az eredeti americanót egyetlen gombnyomásra

      Élvezze az eredeti americanót egyetlen gombnyomásra

      Merüljön el a valódi americano élményében egyetlen gombnyomással, amelyet most a beépített forróvíz-kimenet tesz még kényelmesebben élvezhetővé.

      Rozsdamentes acél tejtartály nagy teljesítményű gőzelvezető csővel

      Rozsdamentes acél tejtartály nagy teljesítményű gőzelvezető csővel

      Készítsen könnyedén selymes mikrohabot, amely tökéletes a latte műalkotásokhoz, a 450 ml-es rozsdamentes acél tejtartály és a nagy teljesítményű gőzelvezető cső segítségével. Hozza létre könnyedén a kívánt bársonyos textúrát, és élvezze kávéját úgy, ahogyan szereti.

      Nyomásmérő a precíz aromakivonásért

      Nyomásmérő a precíz aromakivonásért

      Precíz víznyomást érhet el a beépített nyomásmérőnek köszönhetően, amellyel követheti lefőzés folyamatát, és figyelmezteti, ha elérte az optimális nyomást.

      Tömörítsen biztonságosan a munkalapot megóvó tömörítőrendszerrel

      Tömörítsen biztonságosan a munkalapot megóvó tömörítőrendszerrel

      Dobja fel kávézási rutinját a pultra szerelhető tömörítőrendszerrel. Magabiztosan és kényelmesen érheti el a tökéletes tömörítést anélkül, hogy a munkalapot veszélyeztetné, köszönhetően a tömörítéshez való guminak a szűrőtartó alján.

      PID hőfokszabályozás és előnedvesítés

      PID hőfokszabályozás és előnedvesítés

      A PID hőfokszabályozó rendszer biztosítja a lefőzési hőmérséklet pontosságát és egyenletességét. Az előnedvesítő rendszer segít megelőzni az egyenetlen átnedvesedést. Csak a két rendszer teljes integrációja biztosíthatja a kiegyensúlyozott aromakivonást.

      Fémből készült kúpos őrlőbetét 15 őrlési beállítással

      Fémből készült kúpos őrlőbetét 15 őrlési beállítással

      Fedezze fel az ízek új gazdagságát a fémből készült kúpos őrlőbetét 15 különböző őrlési beállításával (a szuperfinomtól a durva őrlésig). Az eszpresszó ízének fokozásához kipróbálhatja a finomabb őrlés, például a 4-es beállítás használatát a receptjeiben.

      250 grammos szemeskávé-tartály a frissesség érdekében

      250 grammos szemeskávé-tartály a frissesség érdekében

      Merüljön el a különféle kávék világában a 250 grammos szemeskávé-tartállyal, amely megőrzi a kávé frissességét. Tegye még nagyszerűbbé a kávézás élményét, és ízlelje meg minden egyes lefőzéskor a gazdag aromákat.

      Európai dizájn ujjlenyomat-taszító bevonattal ellátott fém készülékházzal

      Európai dizájn ujjlenyomat-taszító bevonattal ellátott fém készülékházzal

      Élvezze a barista kávékészítés világába tett utazásának eleganciáját a robusztus fém készülékház lenyűgöző európai dizájnjával, amelyben a stílus zökkenőmentesen ötvöződik a funkcionalitással. Az ujjlenyomat-taszító bevonatnak köszönhetően készüléke mindig ragyogóan és makulátlanul fog kinézni.

      Műszaki adatok

      • Származási hely

        Származási ország
        Kína
        Tervezés helye
        Hollandia

      • Kompatibilitás

        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Eszpresszó állvány

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,45 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Műszaki adatok

        Őrlőbetét anyaga
        Fém
        Szivattyúnyomás
        15 bar
        Zajszint
        <78 dB
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        A termék tömege
        8,6 kg
        Termék méretei
        410 x 320 x 334 mm (ho x szé x ma)
        Kábel hossza
        1 m
        Anyag és szín
        • Fém
        • Fekete

      • Kávébeállítások

        Italok
        • Szimpla és dupla eszpresszó
        • Americano
        • Forró víz
        • Tejhab
        Kávé mennyisége
        Szabályozható
        Kávé hőmérséklete
        Szabályozható
        Őrlőbetét-beállítások
        15

      • Általános műszaki adatok

        Szemeskávé-kapacitás
        250 gramm
        Víztartály térfogata
        Max. 2300 ml
        Maximális csészemagasság
        95 mm
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen
        Vízszűrő-kompatibilitás
        Nem
        Automatikus kikapcsolás
        Igen
        Mellékelt tartozékok
        • Szűrőtartó
        • 4 db szűrőkosár
        • Tejtartály
        • Tömörítő
        • Tisztító kefék és tű
        Tejtartály térfogata
        450 ml
        Lefőzési idő
        20–75 mp
        Automatikus vízkőmentesítés
        Igen

      • Szerviz

        2 év garancia
        Igen

      • Fenntarthatóság

        Energiafogyasztás készenléti üzemmódban
        < 0,5 W
        Energiafogyasztás kávéfőzéskor
        1350 W
        Újrafelhasznált csomagolóanyag
        >95%

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

