      Philips Barista Brew Félautomata eszpresszógép

      PSA3228/01

      Általános értékelés / 5
      Az Ön saját barista kávéja. Egy kis segítséggel.

      Élvezze a frissen elkészített eszpresszó gazdag aromáját. Fedezze fel az otthoni kávéfőzés örömét a Philips Barista Brew eszpresszógéppel, amelyet úgy terveztek, hogy az igazi kávérajongók minden csészével egyre jobban kibontakoztathassák képességeiket.

      Philips Barista Brew Félautomata eszpresszógép

      Készítsen el minden csésze kávét örömmel az intuitív útmutató segítségével

      • 280 grammos dupla szemeskávé-tartály
      • 58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó
      • Prémium kalibrált tömörítő
      • Americano gomb
      • 450 ml-es tökéletes hőmérsékletet biztosító tejtartály
      280 grammos dupla szemeskávé-tartály a frissesség érdekében

      Merüljön el a különféle kávék világában a 280 grammos dupla szemeskávé-tartállyal, amely hatékony aromazárral őrzi meg a kávé frissességét. Fokozza a kávézás élményét a különféle kávébabfajták felfedezésével a világosabbtól az erősebb pörkölésűekig, miközben mindig biztos lehet abban, hogy az elkészített kávéi megőrzik gazdag aromájukat.

      58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó a barista minőségű eszpresszóhoz

      Kényeztesse magát a gazdag kávéval és krémréteggel, amelyet közvetlenül a csészéjébe kap a professzionális minőségű 58 mm-es rozsdamentes acél szűrőtartó és az egy- és kétfalú szűrőkosarak segítségével. A szűrőtartó mérete lehetővé teszi, hogy gyönyörű aranybarna eszpresszót és aromás, habos krémréteget készítsen, miközben egyenletesebben vonja ki az aromákat a kávézacc teljes terjedelméből a jobb vízeloszlásnak köszönhetően. Ráadásul nagyobb adag kávéőrleményt is befogad a gazdagabb és robusztusabb főzet érdekében.

      Prémium kalibrált tömörítő az egyenletes kávéőrleményért

      A laposfejű rozsdamentes acél kalibrált tömörítővel könnyedén letömörítheti az őrölt kávészemeket, mivel az eszköz megfelelő nyomást biztosít a tömörítés során, és kiegyensúlyozott, egyenletesen tömörített felületet hoz létre. Így még precízebbé és könnyedebbé teheti a kávéfőzést.

      Élvezze az eredeti americanót egyetlen gombnyomásra

      Merüljön el a valódi americano élményében egyetlen gombnyomással, amelyet most a beépített forróvíz-kimenet tesz még kényelmesebben élvezhetővé.

      Tökéletes hőmérsékletet biztosító tejtartály és nagy teljesítményű gőzelvezető

      Készítsen könnyedén selymes mikrohabot, amely tökéletes a latte műalkotásokhoz, a tökéletes hőmérsékletet biztosító 450 ml-es tejtartály és a nagy teljesítményű gőzelvezető cső segítségével. A tejtartályon található hőmérsékletjelző sáv segítségével könnyedén elérheti a megfelelő tejhabhőmérsékletet, és bársonyos textúrát hozhat létre, hogy kávéját úgy élvezze, ahogyan szereti.

      Tömörítsen biztonságosan a munkalapot megóvó tömörítőrendszerrel

      Dobja fel kávézási rutinját a pultra szerelhető tömörítőrendszerrel. Magabiztosan és kényelmesen érheti el a tökéletes tömörítést anélkül, hogy a munkalapot veszélyeztetné, köszönhetően a tömörítéshez való guminak a szűrőtartó alján.

      PID hőfokszabályozás és előnedvesítés

      A PID hőfokszabályozó rendszer biztosítja a lefőzési hőmérséklet pontosságát és egyenletességét. Az előnedvesítő rendszer segít megelőzni az egyenetlen átnedvesedést. Csak a két rendszer teljes integrációja biztosíthatja a kiegyensúlyozott aromakivonást.

      Fémből készült kúpos őrlőbetét 15 őrlési beállítással

      Fedezze fel az ízek új gazdagságát a fémből készült kúpos őrlőbetét 15 különböző őrlési beállításával (a szuperfinomtól a durva őrlésig). Az eszpresszó ízének fokozásához kipróbálhatja a finomabb őrlés, például a 4-es beállítás használatát a receptjeiben.

      Nyomásmérő a precíz aromakivonásért

      Precíz víznyomást érhet el a beépített nyomásmérőnek köszönhetően, amellyel követheti lefőzés folyamatát, és figyelmezteti, ha elérte az optimális nyomást.

      Európai dizájn ujjlenyomat-taszító bevonattal ellátott fém készülékházzal

      Élvezze a barista kávékészítés világába tett utazásának eleganciáját a robusztus fém készülékház lenyűgöző európai dizájnjával, amelyben a stílus zökkenőmentesen ötvöződik a funkcionalitással. Az ujjlenyomat-taszító bevonatnak köszönhetően készüléke mindig ragyogóan és makulátlanul fog kinézni.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Teljes körű vezérelhetőség
        Termék típusa
        Félautomata eszpresszógép
        Szűrőtartó anyaga
        Fém
        Italok
        Americano, szimpla és dupla eszpresszó, tejhab, forró víz
        Előre programozott italok
        4
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        15
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        280 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        Klasszikus tejhabosító
        Tejtartó
        450 ml (tejeskancsó)
        Víztartály űrtartalma
        2,3 l
        Profilok
        Nem
        Elsődleges anyag
        Fém
        Technológia
        PID hőfokszabályozó rendszer
        Felület
        Kezelőpanel gombokkal
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1350 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        334 mm
        Termék szélessége
        320 mm
        Termék magassága
        439 mm
        Termék tömege
        8,6 kg
        Csomagolás hossza
        420 mm
        Csomagolás szélessége
        380 mm
        Csomagolás magassága
        502 mm
        Tömege csomagolással
        12,4 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        Szűrőtartó
        Mellékelt tartozékok 2
        Szimpla és dupla/1 csészéhez és 2 csészéhez való szűrőkosár
        Mellékelt tartozékok 3
        Kalibrált tömörítő
        Mellékelt tartozékok 4
        Őröltkávé-adagoló gyűrű
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Kávéolaj-eltávolító tabletták
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Eszpresszó állvány

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,45 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
