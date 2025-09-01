2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
11 hosszbeállítás
60 perc vez. nélk. haszn./8 óra töltés
Vágja pontosan a kívánt hosszúságúra a haját. Csak ki kell választania egyet a 11 hosszbeállítás közül 3 mm és 21 mm között, 2 mm-es lépésekben, vagy távolítsa el a fésűt a 0,5 mm-es vágáshosszhoz.
A családbarát Philips hajvágók nagy teljesítményt nyújtanak, zavaró hatások nélkül. Az egyenletesen működő motorját úgy tervezték, hogy csökkentett rezgéssel biztosítsa a teljesítményt – így vágás közben nincs nyugtalankodás.
A hajvágó pengéi és fésűi lekerekített végekkel rendelkeznek a biztonságos, egyenletes hajvágás érdekében.
Díjak
4.7
5-ből
674
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
sz0tyola
01/09/2025
Magyarország
Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene
Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Sanyaa
03/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Fhilips Hajvágó
a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat
Előnyök
könnyü használata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
MCsaba
20/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes
Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
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