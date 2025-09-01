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Összes sorozat

  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban
  • Hajvágás a családban

Gyártás megszűnt

családi hajvágó

QC5130/15

4.7
| (674) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Hajvágás a családban
Az otthoni hajvágás még sosem volt ilyen egyszerű! Ez az ergonomikus kialakítású hajvágó nagy teljesítményű, mégis ultra csendes motorral, bőrbarát pengékkel és fésűfokokkal rendelkezik, ráadásul a vezeték nélküli használat tökéletes kényelmet nyújt.
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

a leghalkabb hajvágónk - felnőtteknek/gyerekeknek egyaránt

Hajvágás a családban

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 11 hosszbeállítás

  • 60 perc vez. nélk. haszn./8 óra töltés

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Vágja pontosan a kívánt hosszúságúra a haját. Csak ki kell választania egyet a 11 hosszbeállítás közül 3 mm és 21 mm között, 2 mm-es lépésekben, vagy távolítsa el a fésűt a 0,5 mm-es vágáshosszhoz.

Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

A családbarát Philips hajvágók nagy teljesítményt nyújtanak, zavaró hatások nélkül. Az egyenletesen működő motorját úgy tervezték, hogy csökkentett rezgéssel biztosítsa a teljesítményt – így vágás közben nincs nyugtalankodás.

Lekerekített fésűk a húzás és irritáció megelőzésére

Lekerekített fésűk a húzás és irritáció megelőzésére

A hajvágó pengéi és fésűi lekerekített végekkel rendelkeznek a biztonságos, egyenletes hajvágás érdekében.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

674

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

01/09/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene

Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

03/04/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Fhilips Hajvágó

a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat

Előnyök

könnyü használata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

20/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes

Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 