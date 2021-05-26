2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
180°-ban elforgatható vágóegység
A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.
A termék kialakítása kényelmes fogást biztosít Önnek, és egyszerű használatot biztosít.
A kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor kiváló teljesítményt nyújt a legvastagabb hajtípusok esetében is
5.0
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Clsflorin
26/05/2021
România
Ellenőrzött vevő
Superb
Eu am, aparatul de 8ani este super și acum mă tund cu el ,,cuțitul sa cam tocit sau e doar impresia mea de accea caut altul ,sper sa mai găsesc altfel o să trebuiască cat de curând să îmi iau alt aparat de tuns
Előnyök
Durabilitate ridicata,
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 aparat de tuns DYT
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 aparat de tuns DYT
Araya
30/09/2019
Česká republika
Výborný strojek
Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
org_
27/08/2023
Polska
Długość użytkowania, trwałość.
Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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