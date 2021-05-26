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Gyártás megszűnt

„Csináld magad” hajvágó

QC5170/00

5
| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Legyen a saját fodrásza
Bemutatjuk a világ első, kifejezetten önálló hajvágásra tevezett hajvágóját, 180°-ban elfordítható csuklós fejjel és kontúrkövető formatervezéssel. Még a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyen elérheti. A saját haj vágása még sosem volt ilyen egyszerű!
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Még a nehezen hozzáférhető helyeket is elérheti

Legyen a saját fodrásza

  • 180°-ban elforgatható vágóegység

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.

Kézreeső markolat a tökéletes irányíthatósághoz

Kézreeső markolat a tökéletes irányíthatósághoz

A termék kialakítása kényelmes fogást biztosít Önnek, és egyszerű használatot biztosít.

Kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor az összes hajtípus egyszerű vágásához

Kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor az összes hajtípus egyszerű vágásához

A kivételesen nagy teljesítményű akkumulátor kiváló teljesítményt nyújt a legvastagabb hajtípusok esetében is

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
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26/05/2021

România

România

Ellenőrzött vevő

Superb

Eu am, aparatul de 8ani este super și acum mă tund cu el ,,cuțitul sa cam tocit sau e doar impresia mea de accea caut altul ,sper sa mai găsesc altfel o să trebuiască cat de curând să îmi iau alt aparat de tuns

Előnyök

Durabilitate ridicata,

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 aparat de tuns DYT

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 aparat de tuns DYT

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný strojek

Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

27/08/2023

Polska

Polska

Długość użytkowania, trwałość.

Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 