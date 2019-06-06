2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 tartozék és 1 fésű
vezeték nélküli, teljesen lemosható
bőrbarát pengék
60 perc vez. nélk. haszn./10 óra töltés
Használja fésű nélkül a teljes méretű vágókészüléket, hogy tökéletes legyen a stílusa, és tartsa rendben szakálla vonalát az éles, tiszta kontúrokkal.
Vágja a szakállát pontosan a megfelelő hosszúságúra, és rögzítse a beállítást, mely a leginkább illik a kívánt megjelenéshez. A szakáll- és borostafésű 18 hosszbeállítást biztosít: az egyes beállítások közt pontosan 1 mm-es különbségekkel kínál beállítási lehetőségeket 1–18 mm között.
Távolítsa el könnyedén és kényelmesen a nem kívánatos orr- és fülszőrzetet.
4.3
5-ből
19
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Ginger
10/05/2019
România
Acest produs are caracteristici excelente
A fost o alegere foarte inspirata. Îl recomand pentru cei cu barba mai rară.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1