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Összes sorozat

  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
  • Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék

Gyártás megszűnt

Multigroom series 30003 az 1-ben szakáll- és igazító vágókészülék

QG3320/15

4.3
| (19) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
Próbáljon ki más szakáll-, bajusz- és pajesz stílusokat ezzel az univerzális vágókészülékkel. A 3 tartozék segítségével egyszerűen kipróbálhat különböző stílusokat.
Összes előny megtekintése

3 az 1-ben vízálló vágókészülék a maximális sokoldalúság érdekében

Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék

  • 2 tartozék és 1 fésű

  • vezeték nélküli, teljesen lemosható

  • bőrbarát pengék

  • 60 perc vez. nélk. haszn./10 óra töltés

Tegye tökéletessé külsejét az arc, a nyak és a barkó formázásával

Használja fésű nélkül a teljes méretű vágókészüléket, hogy tökéletes legyen a stílusa, és tartsa rendben szakálla vonalát az éles, tiszta kontúrokkal.

18 állítható hossz (1–18 mm) az egyenletes szakáll vagy borosta érdekében

Vágja a szakállát pontosan a megfelelő hosszúságúra, és rögzítse a beállítást, mely a leginkább illik a kívánt megjelenéshez. A szakáll- és borostafésű 18 hosszbeállítást biztosít: az egyes beállítások közt pontosan 1 mm-es különbségekkel kínál beállítási lehetőségeket 1–18 mm között.

Szabaduljon meg kíméletesen a nemkívánatos orr- és fülszőrzettől

Távolítsa el könnyedén és kényelmesen a nem kívánatos orr- és fülszőrzetet.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.3

5-ből

19

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

2

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

10/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici excelente

A fost o alegere foarte inspirata. Îl recomand pentru cei cu barba mai rară.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.