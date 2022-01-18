2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Trimmelés, formázás és borotválás
1 db eredeti
Minden OneBlade-del kompatibilis
Rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapig is használható* a friss érzet megőrzése érdekében
A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. A kettős védelem – a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik.
Kompatibilis a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) és a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx) típusokkal
Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében
4.2
5-ből
56
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
gyufi
18/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
nagyon jó vele borotválkozni
kiválló termék csak ajánlani tudom.fényképet nem tudok csatolni
Előnyök
könnyü és jol lehet használni
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Antipresent
23/12/2020
Magyarország
Sokáig használható és egyszerűen cserélhető fej
Sokáig használható egy fej, ráadásul percek alatt megszabadulhatok a több napos borostától vagy akár szakálltól.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Ateeka
23/12/2020
Magyarország
A legjobb választás
A hagyomanyos borotvat egyaltalan nem birja az erzekeny borom, igy a oneblade a leheto legszuperebb alternativa, amit el tudok kepzelni. Hianypotlo eszkoz!!!
Előnyök
Hatekony, profi kialakitas
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP210/50 Tartalék penge
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.