2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
RQ1085/22
Jet Clean rendszerrel
Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.
A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
Díjak
Értékelések
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.