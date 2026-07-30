A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.