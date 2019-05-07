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  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
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  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

Gyártás megszűnt

arcitecElektromos borotva

RQ1095/21

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára az arcitec borotva rugalmas felfüggesztésű rendszert és háromsávos körkéseket kínál a tökéletesen alapos borotválkozáshoz, még a nyak környékén is.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nyak környékén is

A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

  • Jet Clean rendszerrel

  • LED-kijelzővel

A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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07/05/2019

România

România

Durata de viata indelungata..ergomica!!!

Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/21 Electric shaver

05/04/2016

Česká republika

Česká republika

Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..

Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Előnyök

Ergonomia

Hátrányok

Póki co to bez wad

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 