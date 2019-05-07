2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Jet Clean rendszerrel
LED-kijelzővel
Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.
A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
Díjak
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Fanush
07/05/2019
România
Durata de viata indelungata..ergomica!!!
Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Mack
05/04/2016
Česká republika
Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..
Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Előnyök
Ergonomia
Hátrányok
Póki co to bez wad
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.