2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Precíziós vágókészülék és védőtok
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.5
5-ből
101
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
vánoce2013
28/12/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Mám už několikátý holící strojek PHILIPS. Všechny byly výborné, ale tento poslední RQ1155 je vynikající. Dokonalost oholení, snadná obsluha, nízká váha, výborné nabíjení strojku, elegantní pouzdro.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
bodie37
08/09/2013
Česká republika
Jednoduchý, ergonomický
možnost holení na sucho i na mokro, dlouhá výdrž baterie a ergonomické tvary - to vše dělá z holících strojků Philips jedničku na trhu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tajusza
31/03/2022
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Előnyök
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Hátrányok
raczej brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.