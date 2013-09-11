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Összes sorozat

  • Puha érintés, sima bőr
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  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
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  • Puha érintés, sima bőr

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000 SensoTouchNedves és száraz elektromos borotva

RQ1160/22

4.5
| (22) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Puha érintés, sima bőr
A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Puha érintés, sima bőr

  • DualPrecision és GyroFlex 2D

  • 50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • Precíziós vágókészülék és védőtok

  • Jet Clean rendszer

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

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4.5

5-ből

22

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

1

11/09/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt je opravdu vynikající

Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Előnyök

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Hátrányok

Nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

01/04/2019

Україна

Україна

Отличная машинка

отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 