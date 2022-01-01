2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
UltraTrack és GyroFlex 3D
60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Precíziós formázó
A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.
Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.
Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.
Díjak
4.9
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Nyk777
23/11/2017
România
Cred ca este cea mai buna din toată gama produsă pana acum , chiar daca este un model mai vechi !
Cea mai buna masina electrică de ras din toată gama philips !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Előnyök
dobře holí
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.