2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
RQ1280/22
UltraTrack és GyroFlex 3D
60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Precíziós formázó
Jet Clean rendszer
A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.
Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.
Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.
4.5
5-ből
2
Értékelések
25/10/2019
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Előnyök
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Hátrányok
Nic na něj neseženete
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.