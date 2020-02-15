2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CloseCut pengerendszer
4 irányba mozgó, rugalmas fejek
Rugósan oldódó pajeszvágó
Legyen kényelmes a borotválkozása. A tartós CloseCut pengék vágás közben megélezik egymást, időről időre.
A rugalmas fejek, a 4 egymástól független mozdulattal az arc és a nyak minden hajlatához igazodnak, még a nyak és az áll vonalán is egyszerű borotválást biztosítva ezzel.
Egyszerűen pattintsa ki a fejeket, és a mellékelt tisztítókefével söpörje ki a szőrszálakat.
4.6
5-ből
113
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Attila58
15/02/2020
Magyarország
Szílusos kivitel, jó használhatóság
1 óra teljes töltés, gyorstöltés, vizes és száraz villámgyors,alapos borotválás
Előnyök
1 óra teljes töltés, gyorstöltés, vizes és száraz villámgyors,alapos borotválás néhány per alatt
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva
Artaban
18/10/2019
Magyarország
Amit ígérnek, azt teljesíti.
Az elvárásoknak megfelelően működik. Kiváló borotválkozást tesz lehetővé, csendes, akkumulátor ideje hosszú.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva
BélaÚr2019
26/09/2019
Magyarország
Kiválóan használható
Kifogástalanul működik, a Philips mint márka nekem bevált.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1110/04 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1110/04 Száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
Összehasonlítva más alapszintű vezető szitákkal és körkéses borotvákkal