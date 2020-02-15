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Összes sorozat

  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás
  • Kényelmes, egyszerű borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 1000Száraz elektromos borotva

S1110/04

4.6
| (113) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes, egyszerű borotválkozás
A Shaver Series 1000 egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít megengedhető áron. A 4 irányba mozgó, rugalmas fejek, a CloseCut pengerendszerrel kombinálva sima eredményt nyújtanak.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Kategóriáján belül a legalaposabb elektromos borotva a nyak környékén*

Kényelmes, egyszerű borotválkozás

  • CloseCut pengerendszer

  • 4 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • Rugósan oldódó pajeszvágó

Tartós, önélező pengék a kényelmes borotválkozásért

Tartós, önélező pengék a kényelmes borotválkozásért

Legyen kényelmes a borotválkozása. A tartós CloseCut pengék vágás közben megélezik egymást, időről időre.

A 4 irányba mozgó fejek könnyedén és pontosan követik arcának vonalát

A 4 irányba mozgó fejek könnyedén és pontosan követik arcának vonalát

A rugalmas fejek, a 4 egymástól független mozdulattal az arc és a nyak minden hajlatához igazodnak, még a nyak és az áll vonalán is egyszerű borotválást biztosítva ezzel.

A gombot megnyomva nyissa ki, majd a kefével tisztítsa meg

A gombot megnyomva nyissa ki, majd a kefével tisztítsa meg

Egyszerűen pattintsa ki a fejeket, és a mellékelt tisztítókefével söpörje ki a szőrszálakat.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.6

5-ből

113

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

2

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szílusos kivitel, jó használhatóság

1 óra teljes töltés, gyorstöltés, vizes és száraz villámgyors,alapos borotválás

Előnyök

1 óra teljes töltés, gyorstöltés, vizes és száraz villámgyors,alapos borotválás néhány per alatt

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Amit ígérnek, azt teljesíti.

Az elvárásoknak megfelelően működik. Kiváló borotválkozást tesz lehetővé, csendes, akkumulátor ideje hosszú.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1520/04 Száraz elektromos borotva

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan használható

Kifogástalanul működik, a Philips mint márka nekem bevált.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1110/04 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 1000 S1110/04 Száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. Összehasonlítva más alapszintű vezető szitákkal és körkéses borotvákkal