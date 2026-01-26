2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
5D Pivot & Flex fejek
PowerCut pengék
60 perc borotválkozás, 1 óra töltés
A 3000-es sorozatú Philips borotva 5 irányban forgatható, így az arc és a nyak minden hajlatához és görbületéhez illeszkedik. A szakállborotva minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín felett vág, sima és egyenletes felületet nyújtva.
A Philips borotva tiszta és kényelmes eredményt biztosít. A 27 PowerCut penge minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín fölött vág el, így mindig sima és egyenletes borotválást biztosít.
A nedves és száraz borotva igény szerint használható. Kényelmes, száraz borotválkozást végezhet vele, vagy kedvenc habjával vagy zseléjével párosíthatja a frissítő nedves borotválkozáshoz.
4.7
5-ből
429
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
BLACI
26/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kíváló és az akkukapacitás is rendben van.
Korábban is Philips borotvákat használtam, és nagyon elégedett vagyok alapvetően a Philips-el. Az akkukapacitás volt már a probléma az előzővel, ezért vettem ezt az újat. A minőségben nem csalódtam, az akku pedig nagyon sokáig bírja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva
TLac
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Egy jó borotva
A legjobb borotvám amit valaha használtam. Nem hamar merü le, tökéletesen vág, nem tép. Szuper, hogy vízálló, egy minőségi ugrás a nedves borotválkozás élménye … és szépen lehet takarítani. Azt sajnálom, hogy nem a töltésjelzős típust választottam. Ami nem tetszik az a töltés csatlakozó típusa. Lehet, negatív vagyok, de ha USB-s lenne, egyszerűbb volna az élet és nem kellene aggódni, hogy eltűnik a vezeték és vehetek egyet irreálisan, gonoszul magas áron.
Előnyök
Kiváló minőség, használhatóság.
Hátrányok
Drága tartozékok!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Papa1954
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó készülék.
Nagyon elégedett vagyok a termékkel. Szépen, alaposan borotvál. Eddig még csak szárazon használtam, de majd kipróbálom nedvesen is. Nagyon tetszik hogy folyóvízzel lehet tisztítani. Összességében elmondhatom hogy megérte megvenni a készüléket.
Előnyök
Jól borotvál, könnyű tisztítás.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.