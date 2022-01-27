2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MultiPrecision pengerendszer
5 irányba mozgó, rugalmas fejek
SmartClick precíziós vágókészülék
Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengerendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.
Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.
Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift & Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.
Díjak
4.5
5-ből
629
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
PP48
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó!
Ez már a második ebből a sorozatból, az elsőt kb 12 évig használtam. Az azóta történt kis fejlesztéssel még jobb lett.
Előnyök
Gyors, jól tisztítható, kényelmes
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Pajtás
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó készülék
Ez már a harmadik ilyen típusú borotvám. Az elsőt 10 évig használtam, a telepe ment tönkre. A másodikat 11 évig használtam, a motor kihajtó tengelye ment tönkre. Ez a mostani kicsit még jobb is mint az előzők: erősebb motor, könnyebben tisztítható a feje. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
ld fenn
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Tibi12
25/01/2021
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Mindenben teljesen megfelel a leírtaknak. Ezt szeretném ezután is használni. Bárkinek ajánlom aki igényes borotválkozásra vágyik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.