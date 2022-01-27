2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MultiPrecision pengerendszer
5 irányba mozgó, rugalmas fejek
Precíziós formázó és orrszőrvágó
Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal rendelkező MultiPrecision pengerendszer gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.
Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de borotválkozhat nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is.
A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban borotválhatja a szakálla sűrűbb részeit.
Díjak
4.5
5-ből
629
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
PP48
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó!
Ez már a második ebből a sorozatból, az elsőt kb 12 évig használtam. Az azóta történt kis fejlesztéssel még jobb lett.
Előnyök
Gyors, jól tisztítható, kényelmes
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Pajtás
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó készülék
Ez már a harmadik ilyen típusú borotvám. Az elsőt 10 évig használtam, a telepe ment tönkre. A másodikat 11 évig használtam, a motor kihajtó tengelye ment tönkre. Ez a mostani kicsit még jobb is mint az előzők: erősebb motor, könnyebben tisztítható a feje. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
ld fenn
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Tibi12
25/01/2021
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Mindenben teljesen megfelel a leírtaknak. Ezt szeretném ezután is használni. Bárkinek ajánlom aki igényes borotválkozásra vágyik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
Tízszer nagyobb védelmet biztosít a hagyományos pengéhez képest - 2015-ben, Németországban végzett teszt 21 napos akklimatizációt követően
20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest