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Összes sorozat

  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
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  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
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  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

S5587/10

4.6
| (1337) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
A Philips Series 5000 hatékony borotválkozást biztosít, így még több szőrszálat vág le minden egyes mozdulattal*. A speciális SkinIQ technológiával ellátott borotva érzékeli a szőrzet sűrűségét, és alkalmazkodik ahhoz, így kényelmesebb érzést biztosít a bőrnek.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ technológiával

Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

  • SteelPrecision pengék

  • Power Adapt érzékelő

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó

Nagyobb vágási teljesítmény minden egyes mozdulattal

Nagyobb vágási teljesítmény minden egyes mozdulattal

Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal** a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.

A szakállakat megszelídítő borotva

A szakállakat megszelídítő borotva

Az elektromos borotva intelligens arcszőrzet-érzékelője másodpercenként 125-ször ellenőrzi a szőrzet sűrűségét. A technológia automatikusan beállítja a vágóteljesítményt, így könnyed és kíméletes borotválkozásról gondoskodik.

Követi az arcának kontúrjait

Követi az arcának kontúrjait

A Philips elektromos borotva tökéletesen rugalmas, 360°-ban elforgatható fejei tökéletesen követik az arc körvonalát, így alapos és kényelmes borotválást biztosít.

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Értékelések

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4.6

5-ből

1337

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

13/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!

Azért ezt választottam, mert volt már elektromos Philips borotválkozás!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva

07/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék !

Kiváló borotva ! Szinte nem is érezni a borotválkozást. Könnyen tisztítható. Egy hátrány: nem adtak hozzá védőkupakot.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

06/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Borotva

Mindenkinek ajánlott, praktikus, jól használható. Hátránya az, hogy a töltőt külön kell megvenni. Ez a készülék árának közel 30%-a.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.