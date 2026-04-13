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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
SteelPrecision pengék
Power Adapt érzékelő
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó
Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal** a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.
Az elektromos borotva intelligens arcszőrzet-érzékelője másodpercenként 125-ször ellenőrzi a szőrzet sűrűségét. A technológia automatikusan beállítja a vágóteljesítményt, így könnyed és kíméletes borotválkozásról gondoskodik.
A Philips elektromos borotva tökéletesen rugalmas, 360°-ban elforgatható fejei tökéletesen követik az arc körvonalát, így alapos és kényelmes borotválást biztosít.
4.6
5-ből
1337
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Jewlips
13/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!
Azért ezt választottam, mert volt már elektromos Philips borotválkozás!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva
MPeter
07/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék !
Kiváló borotva ! Szinte nem is érezni a borotválkozást. Könnyen tisztítható. Egy hátrány: nem adtak hozzá védőkupakot.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
gdoki
06/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Borotva
Mindenkinek ajánlott, praktikus, jól használható. Hátránya az, hogy a töltőt külön kell megvenni. Ez a készülék árának közel 30%-a.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.