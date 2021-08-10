2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MultiPrecision körkések
Súrlódás elleni bevonat
Multi Flex fejek
Védő üzemmód
Borotválkozzon gyorsan és alaposan. A MultiPrecision körkések a rövid és hosszú szőrszálakat – de még a visszamaradt borostát is – felemelik, hogy néhány mozdulattal levághassa azokat.
A borotvagyűrűkön található speciális bevonat csökkenti a bőr súrlódását, könnyed és sima borotválkozást biztosítva, amely minimalizálja a bőr irritációját.
Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek egymástól függetlenül 5 irányba képesek elmozdulni, hogy kövessék arca vonalát, így a borotva kényelmesen, minimális ellenállással tud bőrén siklani.
4.7
5-ből
241
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Alpár84
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagyon szépen és csendesebben dolgozik
Ár/érték arányban szerintem jó választás. Jobb a hatékonysága, mint a 3000-es sorozatnak.Kényelmesebb a használata is.
Előnyök
Nedves és száraz haszunálat is adott.
Hátrányok
Drága alkatrészek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6640/44 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6640/44 Nedves és száraz elektromos borotva
Brupa
13/01/2021
Magyarország
Kiváló design, kiváló minőség, kiváló ár!
Tízen éve volt egy Philips forgó késes borotvám, de nem szerettem mert nem kímélte a bőrömet! Ez a borotva tökéletes semmilyen irritációt nem okoz! Élmény vele borotválkozni! Mindenkinek ajánlom!
Előnyök
Nagyon tetszetős! Kítűnő az aksija, csendes kényelmes!
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva
kadtib
13/01/2021
Magyarország
tökéletes
Kíáncsi voltam tudja-e ugyanazt amit a hagyományos borotva, és igen tökéletesen sima.
Előnyök
jó ár érték arány
Hátrányok
még nem találtam semmi ellene
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.