2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SkinGlide gyűrűk
GentlePrecisionPRO pengék
SmartClick szakállformázó
Tapasztalja meg a még kényelmesebb borotválkozást a mikrogömbökkel bevont, súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.
Továbbfejlesztett, bőrvédő technológiával kialakított vágórendszerünket úgy terveztük, hogy csak a szőrszálakat vágja el, a bőrt ne. A V alakú pengék távol tartják maguktól a bőrt az alapos és sima borotválkozás érdekében – még 3 napos borosta esetén is.
Borotvafejeink könnyedén mozognak 5 irányban, és gyengéden követik az arc és a nyak minden körvonalát. Kisebb erőkifejtés szükséges az alapos borotváláshoz, és a bőr igénybevétele is minimális.
Díjak
4.4
5-ből
545
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Hgabor
03/11/2019
Magyarország
Kényelmes, könnyen használható termék
Nem kell külön szakállformáló, a cserélhető fej nagyon egyszerűen használható, csak bírja majd két év után is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7780/64 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7780/64 Nedves és száraz elektromos borotva
Peta
27/09/2019
Magyarország
Kiváló termék
Száraz és nedves használat, ha cserélni kell a pengéket azt kijelzi, hosszú ideik bírja az akku töltés nélkül, ajánlom mindenkinek!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7310/12 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7310/12 Nedves és száraz elektromos borotva
education
26/09/2019
Magyarország
Nem sérti meg az arcbőröm
- Zuhanyzás közben is használhatom. - Akár milyen hosszan vagy szögben borotválkozok vele, nem pirosodik be vagy sérti meg az arcbőröm.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7510/41 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7510/41 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A Philips 1. számú terméke érzékeny bőrre - más Philips borotvákkal összehasonlítva