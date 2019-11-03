Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

54

p

:

34

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás
  • Sima siklás, kíméletes borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva

S7510/41

4.4
| (545) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Sima siklás, kíméletes borotválkozás
A Philips series 7000 megelőzi a bőrirritáció fő tüneteinek kialakulását. A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűknek köszönhetően a borotva erőfeszítés nélkül siklik végig az arcán. Pengéi még 3 napos borosta esetén is alaposan és kíméletesen borotválnak.
Összes előny megtekintése
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A Philips 1. számú az érzékeny bőrhöz*

Sima siklás, kíméletes borotválkozás

  • SkinGlide gyűrűk

  • GentlePrecisionPRO pengék

  • SmartClick szakállformázó

A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak

A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak

Tapasztalja meg a még kényelmesebb borotválkozást a mikrogömbökkel bevont, súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.

A pengék óvják a bőrt és alaposan vágják még a 3 napos borostát is

A pengék óvják a bőrt és alaposan vágják még a 3 napos borostát is

Továbbfejlesztett, bőrvédő technológiával kialakított vágórendszerünket úgy terveztük, hogy csak a szőrszálakat vágja el, a bőrt ne. A V alakú pengék távol tartják maguktól a bőrt az alapos és sima borotválkozás érdekében – még 3 napos borosta esetén is.

Az 5 irányban mozgó, rugalmas fejek kisebb erőkifejtés mellett is követik a körvonalakat

Az 5 irányban mozgó, rugalmas fejek kisebb erőkifejtés mellett is követik a körvonalakat

Borotvafejeink könnyedén mozognak 5 irányban, és gyengéden követik az arc és a nyak minden körvonalát. Kisebb erőkifejtés szükséges az alapos borotváláshoz, és a bőr igénybevétele is minimális.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

545

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

03/11/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, könnyen használható termék

Nem kell külön szakállformáló, a cserélhető fej nagyon egyszerűen használható, csak bírja majd két év után is.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7780/64 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7780/64 Nedves és száraz elektromos borotva

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Száraz és nedves használat, ha cserélni kell a pengéket azt kijelzi, hosszú ideik bírja az akku töltés nélkül, ajánlom mindenkinek!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7310/12 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7310/12 Nedves és száraz elektromos borotva

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nem sérti meg az arcbőröm

- Zuhanyzás közben is használhatom. - Akár milyen hosszan vagy szögben borotválkozok vele, nem pirosodik be vagy sérti meg az arcbőröm.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7510/41 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7510/41 Nedves és száraz elektromos borotva

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A Philips 1. számú terméke érzékeny bőrre - más Philips borotvákkal összehasonlítva