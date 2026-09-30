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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató

SBCHC8440/00

Vezeték nélküli zene

Valóban nem lesz probléma a kábelekkel, szabadon mozoghat bármerre, miközben élvezi a zenét a minőségi FM vezeték nélküli sztereó fejhallgatón.

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Újratölthető

Vezeték nélküli zene

  • FM-átvitelű

  • Újratölthető

Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását

Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, ily módon megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei élményt nyújt.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.