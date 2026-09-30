2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBCHC8440/00
Vezeték nélküli zene
Valóban nem lesz probléma a kábelekkel, szabadon mozoghat bármerre, miközben élvezi a zenét a minőségi FM vezeték nélküli sztereó fejhallgatón.
FM-átvitelű
Újratölthető
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, ily módon megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei élményt nyújt.
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